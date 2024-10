Marc Marquez: Smo strokovnjaki za zapletanje lastnega življenja

Marc Marquez je po napetem vikendu na sprint dirki v Motegiju dejal: "Smo strokovnjaki za zapletanje lastnega življenja". Kljub težavam, ki so ga spremljale čez vikend, se je na koncu uspel prebiti do tretjega mesta v sprintu. Marquez je opisal, kako so se težave vrstile že od petka, ko so ga pestile številne manjše napake. "Pokazali smo hitrost v kvalifikacijah, a smo imeli smolo. Dotaknil sem se zelene površine, a obvestilo o tem je prišlo zelo pozno." Pedro Acosta je na drugi strani priznal 'neumno napako', ki ga je stala borbe za zmago na sprint dirki.

Največje razočaranje je prišlo v soboto, ko mu je bil izbrisan njegov najboljši čas zaradi prekoračitve omejitev proge. "Nisem jezen zaradi izbrisa kroga, saj sem očitno presegel mejo. Vendar je trajalo predolgo, da so me obvestili, zato nisem imel več časa, da bi poskusil še en hiter krog." Marquez je dodal, da je bil prepričan, da je dosegel najboljši čas kvalifikacij, ko je že zapeljal v bokse. Ko pa je prišlo obvestilo o prekoračitvi, je bilo prepozno, da bi naredil še en hiter krog. "Rekli so mi, da je šlo za težavo z obvestilom. Ne vem, morda je bila težava z Wi-Fijem," je v šali komentiral situacijo. Na Instagramu je podobno komentiral tudi objavo uradnega MotoGP profila.

Vendar je po koncu vsega osredotočeno nadaljeval z dirko: "Ko je bil ta dramatičen trenutek mimo, sem se osredotočil na dirko in bili smo blizu prvemu mestu, kar je najpomembneje." Marquez je pojasnil, da so ga med dirko ovirale težave s prilagajanjem višine motorja. "Do petega ovinka nisem mogel deaktivirati nastavitve višine motorja, zato nisem bil povsem sproščen." Kljub temu je uspel pridobiti nekaj mest, dokler mu težave z zračnim pritiskom v pnevmatiki niso onemogočile nadaljnjega napredka po razvrstitvi. "Ko se je pritisk spet zmanjšal, sem lahko napadel Eneo (Bastianinija), a se je zelo dobro branil."

Na drugi strani je mladi dirkač Pedro Acosta po nesreči, ko je med sprint dirko v Motegiju padel iz vodilnega položaja, priznal: "To je bila neumna napaka z moje strani." Acosta, ki je v soboto zjutraj osvojil svoj prvi 'pole', je med dirko izgubil vodstvo, vendar ga je nato pridobil nazaj, preden je v petem ovinku storil napako in padel. "Bil sem nekoliko izven linije ... Vstopil sem nekoliko bolj odprto in z malo večjim kotom. Neumna napaka." je vidno razočaran dejal dvajsetletni Španec.

Acosta je pojasnil, da ni poskušal preveč pritiskati, ko je prišlo do nesreče: "Nisem poskušal narediti ničesar drugače. Pritiskal sem le na območjih, kjer sem se počutil udobno: v prvem, drugem in četrtem ovinku." Dodal je, da je imel težave že pred nesrečo: "Že pred dirko in pred nesrečo sem v petem ovinku drsel. Tam sem izgubljal čas, vendar nisem nikoli izgubil nadzora nad motociklom."

Francesco Bagnaia, ki je vozil za Acosto, je potrdil, da Acosta ni pretirano tvegal: "Mislim, da je bil pritisk prednje pnevmatike nekoliko previsok. Morda zato, ker smo začeli z 'varnim' pritiskom zaradi deževnih razmer." Bagnaia je dodal, da je, ko je sprostil pritisk pnevmatike, Acosta padel. Kljub temu je Bagnaia pohvalil Acosto: "Ne vem, v kakšnem vrstnem redu bi končala, a mislim, da je opravil izvrstno delo."

