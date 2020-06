Marc Marquez tekmecem sporoča: Moja rama je povsem zaceljena

Aktualni vladar elitnega motociklističnega razreda se – tako zatrjuje sam – stoodstoten podaja v novo sezono, ki se bo pričela 17. julija v Jerezu, prva dirka pa bo na sporedu 19. julija. "Želim si vrnitve v normalnost," besede Marca Marqueza še prenaša španski AS. "Bomo videli, ali bomo junija res lahko dirkali. Lačen sem, da bi živel za našo strast, ki je motociklizem," je poudaril Marc Marquez. Ta na predsezonskih testiranjih ni mogel voziti povsem na polno, saj so ga bolečine v desni rami še pošteno ovirale. Tudi zato najverjetneje na testiranjih ni bil med najhitrejšimi.

V kolikor se bo karavana motoGP res vrnila v juliju, kot je predvideno, bo potekala brez gledalcev na prizorišču v Jerezu."Čudno bo dirkati brez navijačev. To bo kot nekakšen test, hladen in drugačen, toda tudi spektakel po televiziji je bolje kot nič," je jasen aktualni svetovni prvak razreda motoGP. Ta bo v pošteno skrajšani sezoni 2020 – za zdaj je na sporedu le 13 dirk – lovil še deveti naslov motociklističnega prvaka, sedmega med elito. Veliko konkurenco bo imel – sodeč po testiranjih – predvsem v dirkačih Yamahe:Mavericku Vinalesu in Fabioju Quartararoju.