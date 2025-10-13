Marc Marquez se je sicer že vrnil domov in bo nadaljeval z rehabilitacijo, ki bo določila, kdaj se bo lahko spet vrnil na motor in tekmoval. Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali bomo novopečenega svetovnega prvaka letos sploh še videli na dirkališču. Medtem bo na njegovem mestu ta konec tedna v Avstraliji nastopil testni dirkač Michele Pirro.
MotoGP
Marc Marquez uspešno operiran, nadaljuje z rehabilitacijo
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Marc Marquez je uspešno prestal operacijo desne rame, poškodbo si je pridelal pri padcu v Indoneziji. Poseg je bil opravljen v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu. Zdravniki so ugotovili, da se poškodba po tednu počitka ni dovolj stabilizirala, zato so se odločili za kirurško popravilo in krepitev vezi v rami.
