Marc Marquez uspešno operiran, nadaljuje z rehabilitacijo

Madrid, 13. 10. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 1 uro

N.M.
Marc Marquez je uspešno prestal operacijo desne rame, poškodbo si je pridelal pri padcu v Indoneziji. Poseg je bil opravljen v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu. Zdravniki so ugotovili, da se poškodba po tednu počitka ni dovolj stabilizirala, zato so se odločili za kirurško popravilo in krepitev vezi v rami.

Marc Marquez se je sicer že vrnil domov in bo nadaljeval z rehabilitacijo, ki bo določila, kdaj se bo lahko spet vrnil na motor in tekmoval. Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali bomo novopečenega svetovnega prvaka letos sploh še videli na dirkališču. Medtem bo na njegovem mestu ta konec tedna v Avstraliji nastopil testni dirkač Michele Pirro.

Preberi še Marquez po grdem padcu: Še poceni sem jo odnesel
Pri Ducatiju bodo skušali dirko v Indoneziji čim prej pozabiti

