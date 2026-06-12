Marc Marquez v garaži Formule 1 preizkusil Audijev dirkalnik

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Za Marcom Marquezom, neuničljivim osemkratnim svetovnim motociklističnim prvakom, je bil minuli vikend popoln dirkaški konec tedna. Izkušeni Katalonec je na dirki za VN Madžarske v Budimpešti poskrbel za nov mejnik, saj je po zmagi v kvalifikacijah in sprint dirki na nedeljski dirki prišel do svoje jubilejne 100. zmage v karieri. Starejši od bratov Marquez ni skrival navdušenja po še eni velemojstrski predstavi.

Dirkališče Brno na Češkem bo od 19. do 21. junija naslednje prizorišče dirkačev razreda MotoGP. Premor do naslednjega dirkaškega vikenda je izkoristil tudi starejši od bratov Marquez, ki se trenutno mudi v Barceloni, kjer poteka VN Barcelone Formule 1. Slednji je bil viden v garažah ekipe Audi, kjer se je usedel v enega izmed dirkalnikov.

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