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MotoGP

Marc Marquez v garaži Formule 1 preizkusil Audijev dirkalnik

Barcelona, 12. 06. 2026 17.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
marc marquez

Dirkači razreda MotoGP imajo prosti konec tedna, kar je izkoristil aktualni prvak Marc Marquez, ki se trenutno mudi v Barceloni, kjer se ta konec tedna med seboj merijo dirkači Formule 1. Zmagovalec zadnje dirke v razredu MotoGP je prosti čas izkoristil za obisk garaž Formule 1, kjer se je usedel v dirkalnik ekipe Audi.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Za Marcom Marquezom, neuničljivim osemkratnim svetovnim motociklističnim prvakom, je bil minuli vikend popoln dirkaški konec tedna. Izkušeni Katalonec je na dirki za VN Madžarske v Budimpešti poskrbel za nov mejnik, saj je po zmagi v kvalifikacijah in sprint dirki na nedeljski dirki prišel do svoje jubilejne 100. zmage v karieri. Starejši od bratov Marquez ni skrival navdušenja po še eni velemojstrski predstavi.

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Dirkališče Brno na Češkem bo od 19. do 21. junija naslednje prizorišče dirkačev razreda MotoGP. Premor do naslednjega dirkaškega vikenda je izkoristil tudi starejši od bratov Marquez, ki se trenutno mudi v Barceloni, kjer poteka VN Barcelone Formule 1. Slednji je bil viden v garažah ekipe Audi, kjer se je usedel v enega izmed dirkalnikov.

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"Počutim se preveč utesnjeno, na motorju imam več svobode. To zame sicer ni bila prva izkušnja z dirkalnikom formule 1, je pa bila prva preizkušnja z Audijem," je o izkušnji dejal starejši izmed bratov Marquez.

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