Marc Marquez v lovu na rekordno deseto zmago v Sachsenringu

Sobotno dogajanje je najbolj začinil ponovni padec Marca Bezzecchija, ki si je zlomil levo ključnico in bo odpeljan v Italijo na poseg. Kvalifikacije in sprintersko dirko je dobil Marc Marquez, ki je tako znova dokazal, da je dirkališče v Sachsenringu eno izmed njegovih najljubših. Zmaga na dirki bi bila zanj že jubiljena deseta na tem dirkališču v najelitnejšem razredu.
V soboto sta stik s Špancem uspela držati njegov mlajši brat Alex in Italijan Fabio Di Giannantonio. Slednja sta na obeh petkovih preizkušnjah končala na drugem oz. tretjem mestu in pokazala, da sta najnevarnejša tekmeca v boju za končno zmago. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin je sprint končal na šestem mestu in ima pred ponovno ničlo moštvenega kolega Bezzecchija sedaj 11 točk prednosti.
"Alex je močno pritiskal name, sam sem kljub temu poskušal voziti konstanten ritem. Videli pa bomo, kaj bo v nedeljo, kako se bo odnesla srednja trdota gume zadaj in če me bo to ponovno pripeljalo do zmage," je bil po devetnajsti sprinterski zmagi v karieri kratek Marc Marquez.
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