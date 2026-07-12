Marc Marquez v lovu na rekordno deseto zmago v Sachsenringu

Sobotno dogajanje je najbolj začinil ponovni padec Marca Bezzecchija, ki si je zlomil levo ključnico in bo odpeljan v Italijo na poseg. Kvalifikacije in sprintersko dirko je dobil Marc Marquez, ki je tako znova dokazal, da je dirkališče v Sachsenringu eno izmed njegovih najljubših. Zmaga na dirki bi bila zanj že jubiljena deseta na tem dirkališču v najelitnejšem razredu.

V soboto sta stik s Špancem uspela držati njegov mlajši brat Alex in Italijan Fabio Di Giannantonio. Slednja sta na obeh petkovih preizkušnjah končala na drugem oz. tretjem mestu in pokazala, da sta najnevarnejša tekmeca v boju za končno zmago. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin je sprint končal na šestem mestu in ima pred ponovno ničlo moštvenega kolega Bezzecchija sedaj 11 točk prednosti.