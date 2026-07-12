Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marc Marquez v lovu na rekordno deseto zmago v Sachsenringu

Sachsenring, 12. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Marc Marquez v Assnu

Dirkače najelitnejšega razreda MotoGP čaka še zadnje dejanje pred štiritedenskim poletnim premorom. Glavni favorit za zmago na nedeljski dirki je po zmagi v kvalifikacijah in sprinterski dirki Marc Marquez, ki na dirkališču v Nemčiji nima prave konkurence. Veselje devetkratnega prvaka bosta poskušala pokvariti njegov brat Alex in Fabio di Giannantonio, ki bosta prav tako startala s prve startne vrste. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Marc Marquez je v Sachsenringu slavil že 19. sprintersko zmago v karieri
    02:15
    Iz 24UR: Marc Marquez je v Sachsenringu slavil že 19. sprintersko zmago v karieri
  • Padec Marca Bezzecchija v kvalifikacijah
    01:23
    Padec Marca Bezzecchija v kvalifikacijah
  • Iz 24UR: Marc Marquez je blestel na petkovih treningih v Sachsenringu
    02:00
    Iz 24UR: Marc Marquez je blestel na petkovih treningih v Sachsenringu

Sobotno dogajanje je najbolj začinil ponovni padec Marca Bezzecchija, ki si je zlomil levo ključnico in bo odpeljan v Italijo na poseg. Kvalifikacije in sprintersko dirko je dobil Marc Marquez, ki je tako znova dokazal, da je dirkališče v Sachsenringu eno izmed njegovih najljubših. Zmaga na dirki bi bila zanj že jubiljena deseta na tem dirkališču v najelitnejšem razredu.

V soboto sta stik s Špancem uspela držati njegov mlajši brat Alex in Italijan Fabio Di Giannantonio. Slednja sta na obeh petkovih preizkušnjah končala na drugem oz. tretjem mestu in pokazala, da sta najnevarnejša tekmeca v boju za končno zmago. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin je sprint končal na šestem mestu in ima pred ponovno ničlo moštvenega kolega Bezzecchija sedaj 11 točk prednosti.

Preberi še Marc Marquez zmagovalec sprinta v Sachsenringu, drugi brat Alex

"Alex je močno pritiskal name, sam sem kljub temu poskušal voziti konstanten ritem. Videli pa bomo, kaj bo v nedeljo, kako se bo odnesla srednja trdota gume zadaj in če me bo to ponovno pripeljalo do zmage," je bil po devetnajsti sprinterski zmagi v karieri kratek Marc Marquez.

Razpored - VN Nemčije
Razpored - VN Nemčije
FOTO: 24ur.com
motogp Sachsenring vn nemčije marc marquez

Marc Marquez zmagovalec sprinta v Sachsenringu, drugi brat Alex

24ur.com Marc Marquez: Barcelona ni ena mojih najljubših stez
24ur.com Alex Marquez: Marcov ritem je z drugega sveta
24ur.com Marc Marquez konec tedna na Tajskem okronal z nedeljsko zmago
24ur.com Alex Marquez kljub padcu zrušil rekord steze v Jerezu
24ur.com Marc Marquez navdušen nad bratom Alexom: Je moj glavni tekmec v boju za naslov
24ur.com Marc Marquez: Napadal bom!
24ur.com VIDEO: Marquez kljub padcu do 'pola' pred dnevom D, Dovi z devetim mestom že končal sanje o naslovu?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
zadovoljna
Portal
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
cekin
Portal
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
moskisvet
Portal
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
dominvrt
Portal
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804