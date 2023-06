Marc Marquez: Vem česa sem sposoben in to lahko ponovim v prihodnosti

Šesta preizkušnja sezone v motociklistični karavani se zopet ni končala po pričakovanjih osemkratnega svetovnega prvaka Marca Marqueza. Kljub optimističnim napovedim in drugem mestu na sobotnih kvalifikacijah je nedeljsko dirko za VN Italije v 6. krogu zaključil v pesku. Hondin dirkač se je ob padcu načudil, češ kaj sem spet naredil narobe. Velikega razočaranja njegov obraz ni mogel skriti, toda borec v njem je pripravljen, da se vrne še močnejši. Prevlada Ducatijevih voznikov zagotovo povzroča se večje frustracije: "Vsi vozniki so zelo hitri. To pomeni, da se raven vedno bolj zvišuje. Edino, kar me pri tem pomirja je dejstvo, da sem tudi sam hitrejši kot lansko leto na skoraj enakem motociklu."

