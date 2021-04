Marc Marquez: Vse bo odvisno od roke, utrujenost je vse večja

Starejši od bratov Marquez, Marc, ni skrival zadovoljstva po zelo solidni vožnji v sobotnih kvalifikacijah, v katerih je - glede na okoliščine po dolgotrajni odsotnosti - dosegel zelo dobro šesto mesto. "Iskreno povedano je ta rezultat nerealen. Tiha želja je bila prebiti se prek tretjega prostega treninga v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, a mi to (pričakovano) ni uspelo. Zato je bilo še toliko večje presenečenje, ko sem se brez večjih težav izkoristil še eno možnost in se iz prve prebil v omenjeno drugo skupino, kar povsem spremeni cilje in pričakovanja pred današnjo dirko," je po kvalifikacijah povedal 28-letni katalonski dirkač, ki je zbranim novinarjem v Portimauu moral odgovoriti tudi na vprašanje o domnevnih 'psiholoških igricah' z aktualnim svetovnim prvakomJoanom Mirom (Team SUZUKI ECSTAR).

"Želel sem zgolj preizkusiti svoje zgornje meje, to je pa vse," je najprej dejal član moštva Repsol Honda in nadaljeval: "Po tako dolgi odsotnosti sem izgubil občutek o dejanski vrednosti svojega dirkanja. Zanimalo me je, koliko sem realno sposoben v danem trenutku, in kaj češ boljšega od tega, kot da se pomeriš z aktualnim svetovnim prvakom. Joan (Mir, op. a.) se je strinjal in tako sva skupaj odpeljala krog. Videl sem, da mi še kar nekaj manjka do vrnitve na najvišje obrate." Bolečine v roki, priznava Marquez, so še vedno prisotne.