Marc Marquez začenja lov na dvanajsto zmago na Sachsenringu

Marc Marquez je trenutno v zmagovalnem naletu treh popolnih dirkaških vikendov. V Aragoniji, Mugellu in Assnu tekmecev ni spustil blizu, svoj zmagovalni niz pa bo želel nadaljevati tudi na Saškem.

Marquez pred VN Nemčije: Tu sem zmagoval, a si tudi zlomil prst in rebra

Preberi še Marquez pred VN Nemčije: Tu sem zmagoval, a si tudi zlomil prst in rebra

Lansko zmago sicer brani Francesco Bagnaia, ki letos še kar ne najde pravih občutkov na svojem dirkalniku.

Dirkaški konec tedna v Nemčiji pa bo zaradi bolezni moral izpustiti Enea Bastianini. Zdravniki so mu v četrtek po nekaj dneh slabega počutja diagnosticirali vnetje slepiča in ga zadržali v bolnišnici. V karavani poleg njega manjkata še Jorge Martin in Somkiat Chantra, ki si je na treningu poškodoval koleno.