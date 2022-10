Marc Marquez: Začenjam voziti tako, kot si želim

Marc Marquez bo nedeljsko dirko za VN Tajske začel z osmega štartnega mesta. Pravi, da stopničk še ne pričakuje, toda zatrdil je, da na motociklu znova uživa, ter da je njegova vožnja po dolgem obdobju spet takšna, kot si želi. V nedeljo nas ob 7. uri dopoldan najprej čaka dirka najšibkejšega motociklističnega razreda, ki si jo boste lahko ogledali na VOYO. Ob 8.15 se za srednji razred pridruži tudi Kanal A. V elitnem razredu se bo dogajanje začelo ob 9.15.

icon-expand Marc Marquez FOTO: AP

Marc Marquez je v počasnejši kvalifikacijski skupini svojo nalogo opravil brezhibno in zaključil kot najhitrejši na stezi. Španec je v nadaljevanju zaradi majhne napake, ki se mu je pripetila ob zaključku kvalifikacij hitrejše skupine, zaključil na osmem mestu in bo na nedeljski dirki kar precej oddaljen od najhitrejših dirkačev. Najbolje se je v soboto odrezal Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), ki si je privozil najboljši štartni položaj v karieri. Da bo nedeljsko dogajanje še posebej zanimivo, pa sta poskrbela tudi vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo, ki je dosegel četrti čas kvalifikacij, tik pred njim pa je končal Francesco Bagnaia. Omenjena dirkača do konca prvenstva zagotovo čaka napet boj, kajti v skupnem seštevku ohranjata le 18 točk razlike (219:201).

Marquez je zaradi težav in četrte operacije desne roke, ki jo je prestal v juniju, v skupnem seštevku s 73 točkami na 15. mestu. Toda Španec je prepričan, da so težave preteklost in da je znova lahko konkurenčen najhitrejšim na stezi. "Za nami so dobre kvalifikacije, dobro mi je šlo ... do tistega zadnjega ovinka, istega, kjer sem imel nekaj težav že na tretjem prostem treningu. Pomembno je, da vemo, kaj se dogaja, vemo, kako to popraviti, zato bomo v nedeljo poskušali biti tam bolj previdni," je povedal ob koncu.

icon-expand Urnik za VN Tajske