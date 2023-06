Marc Marquez zaradi poškodbe odpovedal nastop na glavni dirki v Assnu

Spomnimo: član Repsol Honde je po trku z Eneo Bastianinijem v včerajšnjih kvalifikacijah doživel novo (veliko) razočaranje in posledično nejevoljen obsedel v pesku ob stezi.

To je bila pika na i vsem težavam v zadnjem obdobju, ki je osemkratnega svetovnega motociklističnega prvaka Marca Marqueza privedla do odločitve, da izpusti nedeljsko glavno dirko za VN Nizozemske v Assnu. Bolečine po zlomu rebra so bile očitno prehude, da bi se lahko starejši od bratov Marquez podal v enakovreden boj z najboljšimi ta hip v elitnem motociklističnem razredu MotoGP.

Več o tej odpovedi bo Marquez povedal pozneje v posebni izjavi za medije ...