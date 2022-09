Marc Marquez: Že dolgo časa nisem imel tega občutka

Za španskim dirkačem Marcom Marquezom je zagotovo precej dober vikend. Po tem, ko je na kvalifikacijah prvič po treh letih dosegel najboljši čas in si privozil najboljši štartni položaj, je dirko za VN Japonske zaključil na četrtem mestu. Sicer vse skupaj ni bilo dovolj za stopničke, toda dejstvo, da je celotno dirko odpeljal brez bolečine v desni roki, je zanj največji uspeh, ki ga je dosegel. Na koncu je povedal, da je bilo vse skupaj še vedno precej utrujajoče, toda zaveda se, da je storil velikanski korak naprej, pri čemer pa so mu pomagale tudi deževne razmere na stezi. Že prihodnji vikend dirkače čaka dirka na Tajskem, kjer si bo zagotovo prizadeval za še boljši rezultat.

icon-expand Marc Marquez na dirki za VN Japonske FOTO: AP

Marc Marquez svojega prvega pola po treh letih ni spremenil v stopničke, toda dirka za VN Japonske je bila zanj več kot uspešna. Prvič po letu 2020 je celotno dirko odpeljal brez bolečine v roki, kar mu je omogočilo, da je bil tudi v izteku dirke napadalen. Po tem, ko je prehitel Oliveiro in dosegel 4. mesto je izničil svoj najboljši rezultat letošnje sezone. To je bila sicer njegova prva dirka, ki jo je odpeljal v celoti, po junijski četrti operaciji roke. "Zares sem vesel, odpeljal sem solidno dirko, toda najpomembneje pri vsem skupaj je, da sem celotno dirko odpeljal brez bolečine v roki," je po dirki povedal Španec. "Občutek sem sicer imel, kot da je roka nekoliko preveč "lena", na koncu sem bil utrujen, toda bolečine ni bilo in to je zame najpomembneje v tem trenutku. Ravno zaradi tega, sem lahko prehitel Oliveiro. Že zares dolgo časa nisem imel tega občutka, da bi nekoga "napadel" v zadnjih krogih, kajti vedno je že bila prisotna bolečina in je bilo zelo težko ohraniti pravo koncentracijo. Toda v nedeljo so bili občutki povsem drugačni, ni bilo bolečine, samo utrujenost, kar pomeni, da je bilo vse pod nadzorom."

"Dejstvo je, da trenutno nisem daleč od vožnje, ki bi si jo želel, če pogledamo samo čas enega posameznega kroga. Toda ohraniti konstanten tempo in nadzorovati trenutke, ki jih ne pričakuješ (tresenje zavor, sprememba smeri), tukaj je še prostor za izboljšave. Toda to je šele druga dirka," še doda. Zaradi težav s programom elektronike je osemkratni svetovni prvak v 1. krogu izgubil štiri mesta in pristal na petem, kjer je ostal vse do že omenjenega prehitevanja. "Edina napačna odločitev na dirki je bila, da sem se na začetku odločil za mehko zadnjo gumo, da bi lahko napadel, toda imel sem lažje težave v prvem krogu, izgubil sem veliko časa in zato me je veliko dirkačev prehitelo," je pojasnil. "Nato sem zamenjal program in ta težava je izginila. Sicer majhna težava, ki pa ima v veliki skupini dirkačev zelo velik vpliv. Od takrat naprej se je moje dirkanje zares začelo in srečen sem, da je bilo tako kot je bilo."

icon-expand Marc Marquez FOTO: AP