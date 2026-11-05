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MotoGP

Marc Marquez že ta konec tedna s prvo zaključno žogico

Modena, 05. 11. 2026 20.22 pred 55 minutami 1 min branja 2

Avtor:
D.S.
Marc Marquez

V prvenstvu motoGP se lahko zgodi, da ga bomo tri prizorišča pred koncem sezone že to nedeljo dobili odločitev o naslovu prvaka. Marc Marquez ima v Katarju - ob poškodbi svojega največjega tekmeca Jorgeja Martina prvo zaključno žogico.

MotoGP - VN Katarja
MotoGP - VN Katarja
FOTO: VOYO

Jorge Martin bo moral počakati na jutrišnje medicinsko dovoljenje za nastop na dirki, na kateri mora zbrati osem točk da Marcu Marquezu, če zmaga v soboto in nedeljo prepreči osvojitev zgodovinskega 10 naslova motociklističnega svetovnega prvaka.

VN Katarja
VN Katarja
FOTO: 24ur.com
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motogp marquez

Znano je, kateri trije dirkači edini želijo dirkati v Kataru

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KOMENTARJI2

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Tenma
05. 11. 2026 20.24
Markec bo pametno dirkal, se mu ne mudi... Bolje biti 3. kot podariti 25 pik...
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+1
1 0
poper00
05. 11. 2026 21.11
Tudi ,če bo dirkal počasi bo še vedno prvi ali drugi.
Odgovori
0 0
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