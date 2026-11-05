Jorge Martin bo moral počakati na jutrišnje medicinsko dovoljenje za nastop na dirki, na kateri mora zbrati osem točk da Marcu Marquezu, če zmaga v soboto in nedeljo prepreči osvojitev zgodovinskega 10 naslova motociklističnega svetovnega prvaka.
MotoGP
Marc Marquez že ta konec tedna s prvo zaključno žogico
V prvenstvu motoGP se lahko zgodi, da ga bomo tri prizorišča pred koncem sezone že to nedeljo dobili odločitev o naslovu prvaka. Marc Marquez ima v Katarju - ob poškodbi svojega največjega tekmeca Jorgeja Martina prvo zaključno žogico.
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