Marc Marquez: Želja po borbi za naslov prvaka je 'zgorela' v Mandaliki

Čeprav imata Italijan in Španec teoretične še možnosti, da se vmešata v boj za naslov prvaka, se to zdi vse manj verjetno. To je po nedeljski dirki priznal tudi Marc Marquez sam, ki je v prispodobi dejal, da mu je "želja po borbi za naslov prvaka je zgorela v Mandaliki", a za neljub incident ni iskal krivca.

"Enostavno povedano se je pokvaril motor. To se zgodi na pač v tem športu in ni v naših rokah. Včasih se lahko zgodijo mehanske stvari. To je samo nesreča. Skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo, nihče ni kriv za to," je za TNT Sport po dirki pojasnil starejši izmed bratov Marquez in podobno tudi zapisal na družbena omrežja.

Marqueza sta v Indoneziji dva padca na kvalifikacijah stala dobrega štartnega položaja, a se je kljub temu na sobotni sprint dirki z 12. mesta prebil na stopničke. Na nedeljski, pa mu jo je po enajstih krogih zagodel motor, ki je zagorel.

"Sredi dirke sem zaslišal hrup in malo zatem je motor izgubil moč in, ko sem videl dim, sem vedel, da moram čim prej zapeljati s steze. Škoda, ker so motor gasili z gasilnimi aparati, ki niso pravi, in motor je bil popolnoma poškodovan. Uničeno je vse; zavore in vse drugo. To je res velika škoda za našo ekipo, saj je to velik strošek," je incident opisal osemkratni svetovni prvak.

Dorna in FIM sta kasneje zanikala, da so bili pri gašenju Marquezovega motorja uporabljeni nepravilni gasilni aparati in pojasnila, da so delavci ob stezi ukrepali pravilno, zato bo moralo italijansko moštvo nastale stroške kriti samo.