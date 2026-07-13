Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov

Za nami je že polovica letošnje sezone razreda MotoGP. Dolgo časa je kazalo, da se suvereno svojemu prvemu naslovu v prvenstvu pelje Marco Bezzecchi. Italijanu se je vse začelo obračati na glavo od nedeljske dirke na Madžarskem, ko je zaradi nepremišljenega dejanja množičen trk na začetku dirke povzročil Jorge Martin, v katerega je bil udeležen tudi Bezzecchi. Nato je sledil incident z udarcem delavca ob stezi v Brnu, odstop na dirki na Nizozemskem in zlom ključnice v kvalifikacijah v Brnu.

Težave Italijana je od vseh dirkačev najbolje izkoristil Marc Marquez, ki je slavil na Madžarskem, Češkem in v Nemčiji, vmes je dosegel še sedmo mesto na zanj vedno neugodnem Assnu na Nizozemskem in se tako v prvenstvu zavihtel na tretje mesto. Pred njim sta samo še vodilni Martin in Ai Ogura, ki v zadnjem obdobju prav tako kažeta odlične predstave. Bezzecchi pa je po številnih ničlah že na četrtem mestu s štirimi točkami zaostanka za Marquezom in 22 za moštvenim kolegom pri Aprilii Martinom. Po dirki za veliko nagrado Madžarske je imel Bezzecchi kot vodilni v prvenstvu pred Marcom 72 točk prednosti, ki so skopnele po vsega treh dirkaških vikendih.

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Marquez je Italijana dokončno prehitel z zmago na sprinterski dirki v soboto, ki je bila za Španca že 19. v karieri, in zmago na nedeljski dirki, s katero je na Sachsenringu slavil že desetič v najelitnejšem razredu. Po dirki so splet preplavili posnetki Marca, ki je skupaj s svojim moštvom zmago proslavil v slogu norveške reprezentance, ki je postalo viralno po zmagah vikingov na tekmah mundiala.

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Prvenstvo se bo nadaljevalo v Veliki Britaniji na dirkališču Silverstone med 7. in 9. avgustom.