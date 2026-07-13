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MotoGP

Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov

Sachsenring, 13. 07. 2026 12.20 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Marc Marquez

Karavana razreda MotoGP se po odpeljanih enajstih dirkah v letošnji sezoni odpravlja na zaslužen poletni premor. Zadnjo dirko za veliko nagrado Nemčije je dobil Marc Marquez. Španec je zmago, ki je bila zanj že deseta na tem prizorišču v najelitnejšem razredu, proslavil v slogu norveške reprezentance, katere slavje po zmagah na letošnjem mundialu je postalo viralno po družbenih omrežjih.

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Za nami je že polovica letošnje sezone razreda MotoGP. Dolgo časa je kazalo, da se suvereno svojemu prvemu naslovu v prvenstvu pelje Marco Bezzecchi. Italijanu se je vse začelo obračati na glavo od nedeljske dirke na Madžarskem, ko je zaradi nepremišljenega dejanja množičen trk na začetku dirke povzročil Jorge Martin, v katerega je bil udeležen tudi Bezzecchi. Nato je sledil incident z udarcem delavca ob stezi v Brnu, odstop na dirki na Nizozemskem in zlom ključnice v kvalifikacijah v Brnu.

Preberi še Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne zmage

Težave Italijana je od vseh dirkačev najbolje izkoristil Marc Marquez, ki je slavil na Madžarskem, Češkem in v Nemčiji, vmes je dosegel še sedmo mesto na zanj vedno neugodnem Assnu na Nizozemskem in se tako v prvenstvu zavihtel na tretje mesto. Pred njim sta samo še vodilni Martin in Ai Ogura, ki v zadnjem obdobju prav tako kažeta odlične predstave. Bezzecchi pa je po številnih ničlah že na četrtem mestu s štirimi točkami zaostanka za Marquezom in 22 za moštvenim kolegom pri Aprilii Martinom. Po dirki za veliko nagrado Madžarske je imel Bezzecchi kot vodilni v prvenstvu pred Marcom 72 točk prednosti, ki so skopnele po vsega treh dirkaških vikendih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez je Italijana dokončno prehitel z zmago na sprinterski dirki v soboto, ki je bila za Španca že 19. v karieri, in zmago na nedeljski dirki, s katero je na Sachsenringu slavil že desetič v najelitnejšem razredu. Po dirki so splet preplavili posnetki Marca, ki je skupaj s svojim moštvom zmago proslavil v slogu norveške reprezentance, ki je postalo viralno po zmagah vikingov na tekmah mundiala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvenstvo se bo nadaljevalo v Veliki Britaniji na dirkališču Silverstone med 7. in 9. avgustom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp marc marquez

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Apbijd
13. 07. 2026 12.39
Patetično...butasto...
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