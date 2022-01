Marquez kritično: Preveč dirk v sezoni, tako ne gre več naprej

Skupaj z zdravstvenim osebjem so se odločili za konservativno zdravljenje, zaradi česar je 28-letni Španec že izpustil testiranja po koncu sezone razreda motoGP, miruje pa tudi v času priprav na novo sezono, ki se hitro bliža. Po nekaterih informacijah dirkač iz Cervere ne bo nared za start v letu 2022, čeprav Hondina garaža tega noče potrditi in – kot trdi šef ekipe Alberto Puig – močno verjame, da bo starejši od bratov Marquez na startu v Katarju. Medtem je Marc Marquez v pogovoru za italijanski športni časnik Corriere dello Sport kritiziral vodstvo tekmovanja zaradi zgoščenega programa tekem. " Preveč dirk je in tako ne gre več naprej. Brutalno bo, " je izstrelil nekdanji serijski šampion, ki se po zdravstvenih težavah počasi vrača na stara pota. Vsaj upa tako ...

" Obeta se nam najdaljša sezona v zgodovini. Pomislite, da bi se kdo poškodoval tik pred trojnim programom – že zaradi lažje poškodbe, ki bi ga od dirkališč oddaljila za teden ali dva, bi lahko izgubil nastope na kar treh dirkah in s tem se lahko obriše pod nosom za vrhunski rezultat, " še opaža Španec, ki pogreša predvsem čas za rehabilitacijo in počitek po posameznih dirkah. " Mislim, da nas bodo izčrpali. Počitek po dirki je nujen, rehabilitacija med sezono je ključna. Brez nje se lahko hitro znajdeš na seznamu odsotnih zaradi takšnih ali drugačnih zdravstvenih težav. Zdi se mi, da želijo iz nas narediti robote ," je bil za Corriere dello Sport še slikovit Marc Marquez.

Pri Hondi prepričani, da bo Marquez na startu že v Katarju

Tabor ekipe Honda Repsol je armadi Marquezovih navijačev pred dnevi v sporočilu za javnost posredoval lepe novice. "Vidimo luč na koncu predora. Po tem, ko je Marc zaradi poškodbe izpustil vso sezono 2020 in imel velike težave tudi v lanski sezoni, vse kaže, da mu ne more nič preprečiti, da ne bi bil že na uvodni dirki prihajajoče sezone član motociklistične karavane," so presrečni zapisali pri Hondi. "Marc je v tesnem stiku z oftalmologom, ki mu zelo zaupa. V zadnjih dveh mesecih je imel hude težave z dvojnim vidom, zadnje preiskave pa so pokazale znatno izboljšanje. Ne želimo prehitevati stvari, a napovedi so obetavne," si manejo roke pri Hondi, kjer so že pred časom napovedali, da ne sprejemajo možnosti, da 28-letni šampion ne bi bil na startu že ob uvodu v sezono 2022.

MotoGP, sezona 2022:

6. marec: VN Katarja (Losail)

20. marec: VN Indonezije (Mandalika)

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

10. april: VN Amerike (Austin)

24. april: VN Portugalske (Portimao)

1. maj: VN Španije (Jerez)

15. maj: VN Francije (Le Mans)

29. maj: VN Italije (Mugello)

5. junij: VN Katalonije (Barcelona)

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring)

26. junij: VN Nizozemske (Assen)

10. julij: VN Finske (Kymiring)

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

4. september: VN San Marina (Misano)

18. september: VN Aragonije (Alcaniz)

25. september: VN Japonske (Motegi)

2. oktober: VN Tajske (Čang)

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island)

23. oktober: VN Malezije (Sepang)

6. november: VN Valencie (Valencia)