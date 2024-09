Marquez: Po dveh zaporednih zmagah se počutim sproščeno, a še kako močno

Marc Marquez je z dvema zaporednima zmagama, to se mu je nazadnje zgodilo leta 2021, še kako začinil boj za naslov prvaka v razredu motoGP. V boju za laskavo lovoriko v kraljevem razredu se bržkone obeta troboj med aktualnim šampionom Francescom Bagnaio, Špancem Jorgejem Martinom in osemkratnim prvakom Marquezom. Tudi naslednja dirka SP bo v Misanu, a v okviru VN Emilije-Romanje 22. septembra. Dan prej bo sprinterska preizkušnja v kraljevskem razredu. Vse s prenosi na Kanalu A in VOYO. Do konca sezone je še sedem dirkaških vikendov.

V Misanu sta na osrednji dirki podaljšanega dirkaškega vikenda, šlo je za VN San Marino, v boju za zmago ostala le Marc Marquez in Francesco Pecco Bagnaia, a se je osemkratni svetovni prvak v drugi polovici preizkušnje odpeljal dvakratnemu zaporednemu prvaku in slavil drugo zmago v nizu.

V skupnem seštevku ima Jorge Martin 312 točk, Francesco Bagnaia pa je pri 305. Marc Marquez je po zmagi zdaj pri 259 in še relativno blizu, da bi se pred zadnjimi sedmimi dirkami vmešal v boj za naslov.

Skupno je bila to 61. zmaga v kraljevskem razredu za 31-letnika iz Cervere. "Zame je najbolj pomembno, da sem ohranil hitrost tudi po tistih nekaj kapljah dežja. Ta mi je sicer omogočil, da sem se dokopal do vodstva. Rekel sem si, da moram najti pravi ritem kot na treningih. Ko sem prečkal ciljno črto, sem bil zelo vesel, čustva so bruhala iz mene. Očitno je nekdo od zgoraj malce odprl nebo, da sem lahko prišel na čelo in od tam vodil dirko," je po koncu dejal Marquez, ki je za novo zmago po dolgem času čakal točno 1043 dni. Nato pa slavil na dveh dirkah zapored in se povsem vključil v boj za naslov svetovnega motociklističnega prvaka.

Za zadnjo zmago Repsol Honde je v Misanu leta 2021 poskrbel prav Marc Marquez FOTO: AP icon-expand

Le še 53 točk zaostanka za vodilnim rojakom Jorgejem Martinom in dejstvo, da bo od naslednje sezone član tovarniške ekipe Ducatija in bo zategadelj v zaključku sezone še bolj motiviran in lačen uspeha, 31-letnega dirkača postavlja v povsem resno situacijo v boju za naslov. "Zmaga v Aragonu je bila zame zelo čustvena. Povsem drugače je bilo pred dirko v Misanu, saj nisem gojil realnih možnosti za zmago. Splet okoliščin me je nato pripeljal v pozicijo, da se tudi v San Marinu potegujem za zmago in uspelo mi je," se spominja dveh zaporednih zmag, ki sta mu povsem vrnila voljo do dirkanja. In ga spomnila na občutke ob zmagah. "Mislim, da v boju za končni naslov še nisem povsem na ravni Bagnaie in Martina. Realno sta omenjena v prednosti. če se želim vključiti v borbo, potem možnosti za napake nimam več. Preostalih sedem preizkušenj moram oddelati brezhibno in šele tako bi se lahko vključil v boj za šampionat," je za Gazzetto Dello Sport prepričan Marc Marquez.

"Takšen slučaj, kot v kvalifikacijah v Misanu se ne sme ponoviti. Če želim v boj za naslov, napak ne sme biti več. Vse bom dal od sebe, to je seveda jasno, ne vem pa, če bo to dovolj," je realen Marquez, ki se mu je odvalil velik kamen od srca po vrnitvi na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. "Ne samo enkrat, kar dvakrat se mi je odvalil kamen od srca. Počutim se veliko bolj sproščenega, če hočete svobodnega in takšen sem po moje še bolj nevaren za konkurente," je prepričan osemkratni šampion. "Seveda do konca sezone en bom nizal zgolj in samo zmage, to bi bili nerealno pričakovati, toda naredil bom vse, da sem vsakič v boju za stopničke. Le na ta način bom zbiral zadostno številko točk v boku za naslov prvaka."

Marc Marquez, to je uradno že kar nekaj časa, bo od naslednje sezone garažo delil z aktualnim prvakom Bagnaio pri tovarniškem Ducatiju. "Vedno je lepše biti član ekipe iz katere prihaja svetovni prvak. To pomeni, da v garaži ekipa dela dobre stvari in odličen je občutek, da prihajam v ekipo, ki ve kaj dela," je bil v pogovor za priznani italijanski rožnati časnik slikovit Marquez. Španec se zaveda, da je Pecco Bagnaia v prednosti.

"Je aktualni prvak in tudi dolgoletni član ekipe iz Borga Panigaleja. Tudi zaradi tega je v prednosti in nič ne bo narobe, če mu bom sprva gledal v zadek," dodaja Marquez, ki ne goji nerealnih pričakovanj v uvodnem obdobju pri Ducatiju. "Potreboval bom čas in tudi kakšen dober nasvet. A v tem trenutku je prestop še daleč. Do njega me deli še sedem dirk v sezoni, tako da je najbolje da grem iz dneva v dan in iz dirke v dirko. Drugo srečanje v Misanu je pred durmi in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je pogovor za Gazzetto zaključil zmagovalec zadnjih dveh dirk, ki si obeta mokro dirko. Vsaj takšne so dalekosežne vremenske napovedi.