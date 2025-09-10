'Alex je bil v Barceloni prehiter, v Misanu mu bom vrnil z obrestmi'

Marc Marquez hiti proti novemu naslovu svetovnega prvaka v razredu motoGP. Da pa ne bo imel možnosti ta konec tedna predčasno osvojiti laskavi naslov, je poskrbel nihče drug kot njegov mlajši brat Alex z zmago na zadnji dirki, ko je šlo za VN Katalonije v Barceloni. Na VN San Marina v Misanu ta konec tedna se 30-letni šampion iz Cervere še ne bo mogel posladkati z novim naslovom prvaka. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldne, konec tedna se priključi še Kanal A.

Marc Marquez je kljub drugemu mestu v Barceloni ostal prepričljivo vodilni v seštevku sezone. Njegov mlajši brat Alex pa je na domačem terenu vendarle prekinil prevlado starejšega brata in preprečil, da bi ta osvojil nov dvojček zmag, osmega zaporednega, potem ko je v soboto Marc že zmagal na sprintu. S takšnim razpletom sta bila na koncu zadovoljna oba, kar sta pokazala tudi s skupnim slavjem in objemom na zaščitnih blazinah pred navdušenimi navijači v Barceloni.

Po zadnji dirki ima Marc Marquez v SP 487 točk, Alex Marquez pa je malenkostno zmanjšal zaostanek in je zdaj pri 305 točkah. To pomeni, da starejši Marquez v Misanu še ne bo mogel dokončno potrditi naslova prvaka oziroma da je Alex ohranil (teoretične) možnosti za končni uspeh v sezoni 2025.

"Dal sem vse od sebe, dirka je bila perfektna. Na začetku sem še lahko držal ritem Alexa, a je bil preprosto prehiter. Vesel sem zanj, pa seveda tudi zase in za ekipo. Na zame zahtevnem terenu sem iztržil drugo mesto," je po drugem mestu za Gazzetto Dello Sport dejal premočno vodilni v skupni razvrstitvi Marc Marquez, ki je dan prej z zmago v sprintu nakazal, da se obeta nov popoln dirkaški vikend z dvojčkom zmag, a je nedelja poskrbela za drugačen razplet, 30-letni dirkač iz Cervere pa je vendarle Barcelono zapustil vsaj z eno zmago v žepu ...

Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

"Seveda sem bil vesel zaradi zmage, tudi zaradi vseh navijačev, seveda pa so pomembne tudi nove točke za SP. Ko je Alex padel, sem vedel, da moram samo še zadržati svoj ritem. Sobota je bila po mojem okusu, nedelja pač ne. Vsaj kar se tiče moje morebitne zmage. Sem jo pa iz vsega srca privoščil Alexu. Zaslužil jo je," se je za milanski rožnati časnik že kar malce ponavljal Marc Marquez, ki hiti novemu naslovu naproti. Misano ga uradno še ne bo ustoličil, nima pa zaradi tega nič kaj nižje cilje na VN San Marina ta konec tedna.

"Če sem se na stezi v Barceloni od nekdaj mučil in to nikakor ni moje priljubljeno prizorišče, pa je druga pesem z Misanom. Tu sem se vedno dobro počutil in pričakujem lep dirkaški vikend. Seveda bom napadal obe zmagi, se pa bo nekaj gotovo vprašalo tudi konkurenco," je previden Španec, ki je v soboto dosegel 14. sprintersko zmago na 15 letošnjih dirkah. "Alex je bil v Barceloni prehiter in je zasluženo pobral vso slavo, jaz pa mu bom skušal v Misanu vrniti z obrestmi," je pogovor za Gazzetto slikovito končal izkušeni dirkač.