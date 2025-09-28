Dokaz, da se na vrh lahko vrneš tudi po najtežjih padcih

Marc Marquez je zaslovel s kombinacijo agresivne, a natančne vožnje, nepopustljive volje in sposobnosti vrnitev po hudih poškodbah. Dolga leta je bil simbol Honde, leta 2024 pa se je pridružil Ducatiju in s tem odprl novo poglavje kariere.

Danes je Marquez vzor vztrajnosti in predanosti, hkrati pa eden najbolj prepoznavnih obrazov razreda motoGP. Njegov vpliv presega stezo – za mnoge mlade dirkače je dokaz, da se s talentom, delom in neomajno voljo lahko doseže vrh - tudi po hudi poškodbi.

"Ne želim se spominjati, kaj vse sem prestal v minulih letih. Rad bi le užival v tem trenutku. Res je bilo težko, ampak končno sem pomirjen. Naredil sem veliko napako, da sem se prehitro vrnil, a to je zdaj za menoj in nekako tudi poplačano," je ob novem triumfu in po velikem povratku dejal Marquez, ki je bil ob tem na robu solz.