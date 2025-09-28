Svetli način
MotoGP

Dokaz, da se na vrh lahko vrneš tudi po najtežjih padcih

Motegi, 28. 09. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
36

Marc Marquez je eden največjih dirkačev v zgodovini motociklizma. S svojo značilno številko 93 je že v mladinskih kategorijah napovedal izjemno kariero, ki jo je kronal z naslovi svetovnega prvaka v razredih 125 cc (2010), moto2 (2012) ter kar sedemkrat v elitnem razredu motoGP (2013, 2014, 2016–2019, 2025). Skupno ima zdaj devet naslovov.

Marc Marquez je zaslovel s kombinacijo agresivne, a natančne vožnje, nepopustljive volje in sposobnosti vrnitev po hudih poškodbah. Dolga leta je bil simbol Honde, leta 2024 pa se je pridružil Ducatiju in s tem odprl novo poglavje kariere. 

Danes je Marquez vzor vztrajnosti in predanosti, hkrati pa eden najbolj prepoznavnih obrazov razreda motoGP. Njegov vpliv presega stezo – za mnoge mlade dirkače je dokaz, da se s talentom, delom in neomajno voljo lahko doseže vrh - tudi po hudi poškodbi.

"Ne želim se spominjati, kaj vse sem prestal v minulih letih. Rad bi le užival v tem trenutku. Res je bilo težko, ampak končno sem pomirjen. Naredil sem veliko napako, da sem se prehitro vrnil, a to je zdaj za menoj in nekako tudi poplačano," je ob novem triumfu in po velikem povratku dejal Marquez, ki je bil ob tem na robu solz.

motogp marc marquez
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roko66
28. 09. 2025 10.15
Končno je Dorna popustila in dopustila uporabo enakih gum tudi Pekotu,zdaj ko je prvak,ne bo zmagal niti ene več! Amen.
ODGOVORI
0 0
Trump
28. 09. 2025 10.12
+1
Grande 93💪🇪🇸
ODGOVORI
1 0
Mohiito
28. 09. 2025 10.11
+3
Posebna zahvala gre v smeri vsem dvomljivcem za dosežek 🏆👍🙂 Ki so ga spretno spožigali do tega naslova.. Prosim še za naslednje leto, da bo isti rezultat.... Danes ne bi bi bil v koži jezdeca apokalipse in muhe 🤣😈
ODGOVORI
3 0
Mohiito
28. 09. 2025 10.14
Pa da ne pozabim...... Lahko noč Jezdic in lepe sanje 🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 10.10
-3
Sfejkana je Dorna in Marko z bratom.
ODGOVORI
0 3
Samo navijač
28. 09. 2025 10.10
+2
Ponavadi pri taksnih disezkih vidimo prevec prenapihnjenih praznovanj. Danes popolnoma obratno, tole je bil izliv custev. Briljanten v vseh pogledih.
ODGOVORI
2 0
Miha1999
28. 09. 2025 10.02
-1
Sfejkana je danes zmaga Pecco- ta. Duccati je zaradi njega ustavil razvoj motorja in se vrnil nazaj, česa pri Hondi niso naredili v času MM v letih 21,22,23.
ODGOVORI
2 3
Modremisli
28. 09. 2025 09.51
-2
Sfejkan prvak
ODGOVORI
4 6
Mean Cat
28. 09. 2025 10.10
+2
Sfejkan je tvoj mozeg
ODGOVORI
2 0
blackwizard
28. 09. 2025 09.48
+3
Eden in edini mm93!!!! Rumeni podporniki nehajte pisat norije, kmalu bo največji
ODGOVORI
10 7
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 10.08
+0
Nikoli ne bo.
ODGOVORI
2 2
klemengabrijela
28. 09. 2025 09.47
-2
Zelo cudno ko je ze vse odloceno pa je Peco lahko prvi. Malo spreglejte da Italjansko mostvo pomaga špancu do naslova namesto italjanu potem veste kaka kuhna je tukaj glede dorne, ki je spanska. Ego spancem trpi ker je Rossi na vrhu sedaj se je pridruzu spanc ampak ce bodo pametni pri VR 46 potem vec kot to ne bo dosegel. Saj je dorna prodala moto gp lastnikom F1 in upam da bo tekmovanje potem bolj pravicno do vseh mostev in tudi tekmovalcev. Letos je bilo veliko kriticnih odlocitev se posebej kaksnih dolgih korog ter pribitkov sekund.
ODGOVORI
4 6
ummax
28. 09. 2025 09.40
+4
Uf kako sedaj peče nekatere. Saj bo bolje. MM je pač prvak, pa daleč najboljši voznik v zadnjih 15 letih. Srečo imate VR jevci da se je polomil in izgubil možnost za več naslovov, sicer bi jih bilo mnogo nad 10 že.
ODGOVORI
10 6
MiliVanili65
28. 09. 2025 09.38
+3
Kralj💪💪💪
ODGOVORI
9 6
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 09.27
-7
Saj vemo da je kralj ssmo eden in to je legenda Valentino Rossi.
ODGOVORI
9 16
Loptass
28. 09. 2025 09.45
+1
Težko, še v Tavuliji mu je MM postavil rekord na ranču.
ODGOVORI
6 5
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 10.09
+1
Ne govori bedestoč.
ODGOVORI
1 0
MatPaat
28. 09. 2025 09.26
-4
🤣🤣 Isto kot v F1. Tisti, ki ima dober material je prvak, premagat mora samo moštvenega kolega. Kdaj bodo naredili, da bodo vsi imeli iste motorje/bolide? Samo takrat se bo videla realna vrednost voznika.
ODGOVORI
6 10
lcePower
28. 09. 2025 09.25
-3
90%je motocilekel, ostalo talent
ODGOVORI
5 8
Prototip
28. 09. 2025 09.25
-8
Lahko je dober,ne bo pa nikoli spoštovan,ker tisto kar je naredil Valetu,na tistih dirkah,ko se je boril z Lorenzom za naslov in ga je markez oviral po nepotrebnem,ni vredno spoštovanega športnika,,,zato ga njegovi feni kar imejte zase,verjetno ste tudi sami takega tipa,,,lp
ODGOVORI
7 15
Loptass
28. 09. 2025 09.47
+4
To pravite rosiči. Mi pa pravimo, da Rossi ne bo nikoli spoštovan, ker je brcal tekmece, jih provociral, brcal navijače v paddocku, se šel psihološke prljave igrice in ne zna prenesti poraza.....
ODGOVORI
7 3
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 09.24
-6
S takšnim motorjem je prvak tud Nakagami 🫡🤔
ODGOVORI
6 12
cool_B
28. 09. 2025 09.44
+4
Se pravi je Nakagami konkretno boljši od Bagnaie? 🙃
ODGOVORI
8 4
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 10.10
+1
Najboljši je VR46.
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
28. 09. 2025 09.20
+7
Vsaka zlomljena kost ,ti je danes poplacana.. Kaksen borec,preobrat ,ki ga svet se ni videl. Danes ste bili prica to so pokazale njegove oči kako je priti iz pekla na vrh prestola. Vsi na kolena danes ste videli KRALJA, BOGA, GENIJA, ..... MM 93 GOAT vseh časov !!!!
ODGOVORI
14 7
cool_B
28. 09. 2025 09.16
+8
Bravo Marc Marquez, zasluženo! 💪😎 👏👏👏
ODGOVORI
14 6
Miha1999
28. 09. 2025 09.15
+3
Misliš reči gledljivo in nepokvarjeno, Španec prvak, Španec podira rekorde, Španec ,ki se je vrnil na vrh in Rossi, ki si je naslov s pokvarjenostjo ukradel sam. MM🏆 in to 9 x.
ODGOVORI
9 6
Modremisli
28. 09. 2025 09.08
-5
Negledljiv, pa še pokvarjen. Vse točke je izgubil ko je s svojo Dorno (Spanci) ukradel naslov Rosiju. nikoli ne bo prava zvezda moto gp-ja.
ODGOVORI
12 17
Mean Cat
28. 09. 2025 09.16
+5
kdo je rosi?
ODGOVORI
11 6
MUFLON9
28. 09. 2025 09.25
+6
ti pa še manj
ODGOVORI
7 1
galambszar
28. 09. 2025 09.37
+0
mean cat Rossi je eno največjih razočaranj na Ducatiju.
ODGOVORI
5 5
Mean Cat
28. 09. 2025 09.49
+0
Verjetno še tudi kje drugje.....
ODGOVORI
2 2
