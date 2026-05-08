MotoGP

Marc Marquez: O naslovu sploh ne morem razmišljati

Le Mans, 08. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Marc Marquez

Pred nami je že peti motociklistični vikend sezone, karavana pa se je tokrat zbrala na dirkališču Le Mans, kjer se bodo pomerili za VN Francije. Dogajanje odpirajo petkovi treningi vseh treh razredov, kot vedno pa lahko vse zanimivosti spremljate na Kanalu A in VOYO. Marc Marquez ne skriva, da Ducati v letošnji sezoni še ni na ravni, ki bi mu omogočala resen boj za naslov svetovnega prvaka. Španec je bil po padcu v Jerezu zelo samokritičen, obenem pa namignil, da Ducati za francoski motociklistični praznik pripravlja določene izboljšave motocikla.

VN Francije
Marc Marquez v Francijo prihaja po zahtevnem koncu tedna v Jerezu pred 14 dnevi, kjer je odstopil po padcu in v skupnem seštevku prvenstva zdaj zaostaja 44 točk. Po prvih štirih dirkah sezone še nima uvrstitve na stopničke na nedeljski glavni dirki, ima pa dve zmagi v sprintu.

Španec je pojasnil, da je bilo testiranje po dirki v Jerezu pomembno za nadaljnji razvoj Ducatija. Ekipa je po njegovih besedah v Le Mans pripeljala nekatere nove dele, ki bi jih lahko uporabili že med samim dirkaškim vikendom, če bodo razmere seveda to dopuščale.

Urnik dogajanja na dirkališču v Le Mansu
Poudaril je tudi, da Ducati še vedno išče pravo ravnotežje motocikla in ustrezne nastavitve za različne tipe stez. Prav zato bo francoska preizkušnja pomembna za nadaljnje razumevanje obnašanja motocikla v drugačnih pogojih.

"Ne morem razmišljati o prvenstvu, dokler ne izboljšamo določenih področij", je dejal Španec. Dodal je, da mu trenutno največ težav povzroča pomanjkanje konstantnosti. Občasno sicer pokaže zelo dobro hitrost, vendar tega še ne uspe prenesti skozi celoten dirkaški konec tedna.

Pred dirko v Le Mansu dodatno negotovost prinaša tudi vreme. Marquez pričakuje veliko neznank, saj so lahko razmere na francoskem prizorišču zelo spremenljive.

Kljub padcu v Jerezu pa devetkratni svetovni prvak nima fizičnih posledic. Padec je opisal kot hiter, a relativno neproblematičen za telo, ponedeljkovo testiranje po dirki pa ocenil kot koristno in zanimivo.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Največje napake pri vzgoji najstnikov, ki jih dela skoraj vsak starš
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo je hčerka ene najbolj vplivnih žensk v modnem svetu?
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, pri tehtnicah so v ospredju odnosi
Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake
Nasmeški na ulicah Ljubljane in modni kosi, ki jih želimo imeti vse
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Kdaj bo pomoč poiskal tisti, ki sicer pomaga nam?
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
