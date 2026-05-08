Marc Marquez: O naslovu sploh ne morem razmišljati

VN Francije FOTO: Kanal A

Marc Marquez v Francijo prihaja po zahtevnem koncu tedna v Jerezu pred 14 dnevi, kjer je odstopil po padcu in v skupnem seštevku prvenstva zdaj zaostaja 44 točk. Po prvih štirih dirkah sezone še nima uvrstitve na stopničke na nedeljski glavni dirki, ima pa dve zmagi v sprintu. Španec je pojasnil, da je bilo testiranje po dirki v Jerezu pomembno za nadaljnji razvoj Ducatija. Ekipa je po njegovih besedah v Le Mans pripeljala nekatere nove dele, ki bi jih lahko uporabili že med samim dirkaškim vikendom, če bodo razmere seveda to dopuščale.

Poudaril je tudi, da Ducati še vedno išče pravo ravnotežje motocikla in ustrezne nastavitve za različne tipe stez. Prav zato bo francoska preizkušnja pomembna za nadaljnje razumevanje obnašanja motocikla v drugačnih pogojih. "Ne morem razmišljati o prvenstvu, dokler ne izboljšamo določenih področij", je dejal Španec. Dodal je, da mu trenutno največ težav povzroča pomanjkanje konstantnosti. Občasno sicer pokaže zelo dobro hitrost, vendar tega še ne uspe prenesti skozi celoten dirkaški konec tedna.

