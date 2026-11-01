'Že od uvodnega kroga prvega prostega treninga sem vozil na polno'

Marc Marquez si je s sedmo zmago v letošnji sezoni prvenstva MotoGP in skupno jubilejno 80. v elitnem razredu na stežaj odprl vrata k osvojitvi rekordnega osmega naslova v najelitnejšem motociklističnem razredu. Velik korak k temu izjemnemu dosežku je storil tudi na sprint dirki, kjer je osvojil drugo mesto, od njega pa je bil hitrejši le Pedro Acosta, ki bo od prihodnje sezone dalje moštveni tekmec Marqueza pri Ducatiju. Razen padca, ki ga je utrpel na drugem prostem treningu, bi lahko rekli, da je za devetkratnim svetovnim prvakom popoln vikend v Maleziji.

"Lahko rečem, da je za menoj popoln dirkaški konec tedna. Že od prvega kroga prvega prostega treninga sem vozil na polno. Dal sem vse od sebe in to je bilo na koncu ključno. Sam pri sebi sem si rekel, da je čas, da napadem, in to sem tudi storil. Ko sem izvedel, da Jorge Martin v Maleziji ne bo mogel nadaljevati, sem bil zelo osredotočen in napadel, kar mi je na koncu tudi uspelo," je po novi maestralni dirki uvodoma dejal vodilni v prvenstvu razreda MotoGP Marquez.

ANKETA Arhiv Ali lahko Marc Marquez naslov prvaka potrdi že na naslednji dirki v Katarju? Da Ne Moški Ženska Da 80 Ne 9 Da 70 Ne 8 Da 10 Ne 1 Skupaj Moški Ženska

Marcu je uspel odličen start že na začetku dirke, kjer je že v prvem ovinku prehitel mlajšega brata Alexa Marqueza, ki je nato Marca uspel prehiteti v naslednjih ovinkih, a ne za dolgo, saj je Marc ponovno prehitel mlajšega brata Alexa in se odpeljal suvereni zmagi naproti. "Prve tri kroge dirke sem želel imeti čim bolj pod kontrolo, saj so bili ti ključni pri tem, da sem čim manj obremenjeval zadnjo pnevmatiko. Kar ni veljalo enako za Alexa, ki je ob branjenju drugega mesta in pritisku tekmecev veliko obrabljal zadnjo pnevmatiko. Po tem ko sem si ustvaril prednost, sem se počutil odlično in pnevmatika je zdržala vse do konca dirke."

Marc Marquez je na pragu ubranitve naslova iz lanske sezone. FOTO: Profimedia

Skozi celotni dirkaški vikend se je zdelo, da je imel Marc celotno dogajanje pod nadzorom, s čimer si je privozil možnost, da naslov prvaka letošnje sezone potrdi že na naslednji dirki v Katarju. "Do konca prvenstva ni preostalo veliko dirk, zato moram obdržati enako miselnost. V tem trenutku je v prvenstvu še vedno na voljo veliko točk, zato moram ostati skoncentriran. Ta vikend je bil pomemben najprej zaradi odsotnosti Martina, a tudi zaradi ohranjanja prednosti pred Marcom Bezzecchijem, saj sledita dirki v Katarju in na Portugalskem, kjer je ponavadi Bezzecchi hiter."

Marc Marquez bi lahko svoj osmi naslov v razredu MotoGP osvojil že na naslednjem prizorišču v Katarju, za to pa bi moral v Dohi doseči vsaj 30 točk več od Jorgeja Martina in osem točk več od Marca Bezzecchija.

Po dirki v Mugellu je Marc sam dejal, da je prvenstvo zanj že izgubljeno, saj je takrat za vodilnim Bezzecchijem zaostajal za 102 točki, a sedaj tri dirke pred koncem je na pragu epske vrnitve in osvojitve osmega naslova v najelitnejšem motociklističnem razredu.