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MotoGP

Marc? Njegove številke govore same zase, z njim je čas na naši strani

Assen, 24. 06. 2026 09.13 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Marc Marquez in Gigi Dall'Igna

Marc Marquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija, kjer bo po novem ostal vse do konca sezone 2028. Motociklistični šampion iz Cervere je po šestletnem postu lani sedmič postal svetovni prvak v kraljevskem razredu. Španec je na zadnjih dirkah močno dvignil formo in napovedal hud napad jubilejni deseti naziv svetovnega prvaka. "Z njim smo ves čas na pravi strani zgodovine," je med drugim v pogovoru za Gazzetto Dello Sport dejal prvi operativec Ducatija Luigi Dall'Igna. Naslednja preizkušnja motociklističnega SP bo že ta konec tedna v nizozemskem Assnu. S prenos začenjamo v petek dopoldan.

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Marc Marquez je v sezoni 2025 slavil na 11 klasičnih dirkah, 14-krat pa je bil najboljši v sprintu. Naslov je slavil že pet dirk pred koncem, nato pa je v Indoneziji grdo padel in predčasno sklenil sezono. V prvi polovici letošnjega leta devetkratnemu svetovnemu prvaku v vseh razredih ni šlo vse po načrtu. Številni padci so mu odnesli visoke uvrstitve, zaradi operacije po padcu v Franciji pa je izpustil tamkajšnjo dirko ter VN Katalonije.

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Vrnil se je v Italiji, nato pa je na naslednjih dveh postajah na Madžarskem, ki je bila 100. za tovarniško ekipo Ducatija in 100. zanj v karieri, ter Češkem slavil na nedeljskih glavnih preizkušnjah in precej zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku. V njem zaseda četrto mesto s 140 točkami, na vrhu je Italijan Marco Bezzecchi s 180.

Luigi Dall’Igna
Luigi Dall’Igna
FOTO: MotoGP

'Marc je partnerstvo za prihodnost'

Katalonec je svojo zgodbo z Ducatijem začel leta 2024 pri ekipi Gresini, nato pa prestopil v tovarniško moštvo in osvojil že deveti naslov svetovnega prvaka v karieri. "Zaupanje. Tu se začne odnos med Ducatijem in Marcom. Najprej je on poiskal nas, nato nas izbral – danes pa lahko z veseljem rečemo, da skupaj gradimo prihodnost, ki je bolj rdeča kot rožnata. Marc je v tej izkušnji vedno postavljal na prvo mesto strast, motivacijo in tekmovalni značaj. Celotni ekipi je izkazal zaupanje, kar nas je navdalo s ponosom in nas spodbudilo, da damo od sebe vse, da ga podpremo," je bil v pogovoru za italijansko Gazzetto Dello Sport neposreden prvi operativec ekipe iz Borga Panigaleja Luigi Dall'Igna

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Marquez ima tudi absolutni rekord po številu točk v eni sezoni motoGP – zbral jih je kar 545. V sezoni 2026, ki je za Ducati simbolna, saj obeležujejo stoletnico Borgo Panigaleja, je Španec poskrbel še za en mejnik: z zmago na veliki nagradi Madžarske je Ducatiju priboril 100. zmago, obenem pa dosegel tudi svoj osebni jubilej – 100. zmago v karieri v vseh razredih. 

Marc Marquez po 266 dneh znova slavil nedeljsko zmago.
Marc Marquez po 266 dneh znova slavil nedeljsko zmago.
FOTO: Profimedia

Dall'Igna je v pogovoru za rožnati športni časnikl poudaril tudi tehnični vidik sodelovanja. "Kot inženir sem navdušen nad sodelovanjem z Marcom. Desmosedici GP je popeljal do skrajnih meja zmogljivosti in izpostavil vse njegove prednosti. Naše ambicije ostajajo nespremenjene, veseli pa me, da lahko z njim začnemo novo poglavje – tako na športni kot tudi človeški ravni."

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motogp marquez ducati

Marc Marquez podaljšal sodelovanje z Ducatijem

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Loptass
24. 06. 2026 09.25
Tudi ITA moštvo je ugotovilo, da najboljši dirkači ne prihajajo iz domačega okolja. Drugo ITA moštvo, ki je precej mlajšo in naivno, pa si nakup vlači povprečneže, ki se hkrati en znajo obvladati.
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