Marc? Njegove številke govore same zase, z njim je čas na naši strani

Marc Marquez je v sezoni 2025 slavil na 11 klasičnih dirkah, 14-krat pa je bil najboljši v sprintu. Naslov je slavil že pet dirk pred koncem, nato pa je v Indoneziji grdo padel in predčasno sklenil sezono. V prvi polovici letošnjega leta devetkratnemu svetovnemu prvaku v vseh razredih ni šlo vse po načrtu. Številni padci so mu odnesli visoke uvrstitve, zaradi operacije po padcu v Franciji pa je izpustil tamkajšnjo dirko ter VN Katalonije.

Vrnil se je v Italiji, nato pa je na naslednjih dveh postajah na Madžarskem, ki je bila 100. za tovarniško ekipo Ducatija in 100. zanj v karieri, ter Češkem slavil na nedeljskih glavnih preizkušnjah in precej zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku. V njem zaseda četrto mesto s 140 točkami, na vrhu je Italijan Marco Bezzecchi s 180.

Luigi Dall’Igna FOTO: MotoGP

'Marc je partnerstvo za prihodnost'

Katalonec je svojo zgodbo z Ducatijem začel leta 2024 pri ekipi Gresini, nato pa prestopil v tovarniško moštvo in osvojil že deveti naslov svetovnega prvaka v karieri. "Zaupanje. Tu se začne odnos med Ducatijem in Marcom. Najprej je on poiskal nas, nato nas izbral – danes pa lahko z veseljem rečemo, da skupaj gradimo prihodnost, ki je bolj rdeča kot rožnata. Marc je v tej izkušnji vedno postavljal na prvo mesto strast, motivacijo in tekmovalni značaj. Celotni ekipi je izkazal zaupanje, kar nas je navdalo s ponosom in nas spodbudilo, da damo od sebe vse, da ga podpremo," je bil v pogovoru za italijansko Gazzetto Dello Sport neposreden prvi operativec ekipe iz Borga Panigaleja Luigi Dall'Igna.

Marquez ima tudi absolutni rekord po številu točk v eni sezoni motoGP – zbral jih je kar 545. V sezoni 2026, ki je za Ducati simbolna, saj obeležujejo stoletnico Borgo Panigaleja, je Španec poskrbel še za en mejnik: z zmago na veliki nagradi Madžarske je Ducatiju priboril 100. zmago, obenem pa dosegel tudi svoj osebni jubilej – 100. zmago v karieri v vseh razredih.

Marc Marquez po 266 dneh znova slavil nedeljsko zmago. FOTO: Profimedia

Dall'Igna je v pogovoru za rožnati športni časnikl poudaril tudi tehnični vidik sodelovanja. "Kot inženir sem navdušen nad sodelovanjem z Marcom. Desmosedici GP je popeljal do skrajnih meja zmogljivosti in izpostavil vse njegove prednosti. Naše ambicije ostajajo nespremenjene, veseli pa me, da lahko z njim začnemo novo poglavje – tako na športni kot tudi človeški ravni."