Marc obljublja spektakel, Rossi pogrešal svoj motor, Dovi dobil zeleno luč

Soj luči je končno uprt tudi v dirkače razreda motoGP, ki bodo po več kot štirih mesecih čakanja le začeli z novo sezono. Za prestavitev začetka je poskrbela pandemija novega koronavirusa, vse skupaj pa se bo začelo z VN Španije v Jerezu že ta konec tedna. Seveda, kakor ste zagotovo že vajeni, tudi s prenosom na VOYO in Kanalu A. Ne zamudite!

Marc Marquez, ki bo branil naslov med elito, se že veseli vrnitve na stezo in dirkanja s konkurenti. "Najprej bi se zahvalil vsem, ki so pomagali in trdo delali v teh čudnih časih. Zdaj pa je naš čas, da se vrnemo na delo, da uprizorimo izjemen spektakel in zabavamo ljudi po svetu – dajmo jim malce navdušenja in počitka v teh težkih časih," je pred sredinim uradnim testom v Jerezu povedal Marc Marquez. "Jerez je dirkališče, ki ga dobro poznam. Sredin test bo pomemben, saj četudi smo vozili motokros in trenirali, nič ni podobno motoGP motorju. Moramo se privaditi na nov način dela, da bomo ostali varni in zdravi, toda že se veselim, da bom videl ekipo in užival v dirkanju s hondo," je še poudaril Katalonec, za katerega bo ta sezona nekaj posebnega, saj bo prvič v elitnem razredu dirkal proti svojemu mlajšemu bratu Alexu Marquezu.

Podobno navdušen je tudi devetkratni svetovni prvakValentino Rossi. 41-letnik je najbolj izkušen dirkač v karavani, a česa podobnega, kot je letošnja sezona vendarle še ni doživel. Zato je toliko bolj vesel, da bo znova lahko dirkal. "Končno lahko spet uživamo v motoGP-ju," se je smejalo Rossiju v Jerezu. "Iskreno je to zame veliko olajšanje, saj sem zelo pogrešal svojo M1, in mislim, da bodo navijači prav tako zelo veseli," je dodal legendarni Italijan, od katerega pričakujemo, da bo v prihodnjih dneh naznanil selitev k Petronas Yamahi za vsaj eno sezono."V sredo pričnemo s prvimi testi v Jerezu. Koraki, ki smo jih naredili v Sepangu in Losailu v predsezonskem času, so pozitivni, toda to je kar daleč nazaj," besede Rossija še prenaša portal crash.net. Yamaha je bila na predsezonskih testiranjih najbolj vroč motor, a Marc Marquez je Hondo vozil s precej načeto ramo. Zdaj je v Jerez prišel stoodstotno fizično pripravljen.

