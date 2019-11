Marc optimističen glede brata: Vozil sem za njim in ne pelje se slabo

"Nekaj časa sem se vozil za njim, saj sem ravno krenil iz boksov, on pa je bil že na stezi. Ujel sem ga in vozil približno en krog za njim. Ne vozi slabo. Težave je imel v najbolj občutljivih delih za hondo, kar je v določenih predelih zaviranja, kar je že pri meni nekajkrat povzročilo padec, pa tudi pri Calu Crutchlowu. To je najbolj kritičen del motorja," je o vožnji za bratom, ki ga je kasneje tudi brez težav prehitel in izrekel nekakšno 'dobrodošlico', povedal Marc Marquez. "A to je čas testiranj in preizkušanja. On preizkuša eno pot, mi pa drugo, da dobro pripravimo motor za sezono 2020," je dodal aktualni svetovni prvak razreda motoGP.

Številne oči so bile tako že na uvodnih dvodnevnih testiranjih v Valencii uprte v novopečenega prvaka razreda moto2 Alexa Marqueza, od katerega je marsikdo pričakoval, da se bo izkazal z dobrim časom. A temu ni bilo tako – Alex, mlajši brat Marca Marqueza, je prvič (uradno) sedel na motor razreda motoGP in začelo se je s padcem, kar je razumljivo v nadaljevanju testiranj botrovalo k temu, da je vozil bolj previdno, predvsem pa si je najbrž želel spoprijateljiti s precej bolj poskočnim motociklom, kot ga je bil vajen v razredu moto2.

Alex Marquez je stopil v velike čevlje. Malo zatem, ko je odpeljal zadnjo dirko razreda moto2, je bilo jasno, da se seli med elito, in sicer k ekipi Repsol Honde, kjer je zamenjal Jorgeja Lorenza . Legendarni Majorčan je po klavrni sezoni, polnih poškodb, imel vsega dovolj in pomahal karavani motoGP v slovo. No, vsaj v vlogi aktivnega dirkača.

"V primerjavi s torkom sem danes napredoval v konstantnosti in vse skupaj je bilo bolj nadzorovano," je po prvih testiranjih dejal Alex Marquez. "Voziti z Marcom je bilo dobro, saj mi je ta skupna vožnja bila koristna za učenje, a jasno je, da je on na neki drugi ravni in da vozi dve kategoriji bolje," je hvalnice bratu Marcu pel Alex.

Za doseganje boljših časov v razredu motoGP bo Alex Marquez imel priložnost že čez slab teden (25. in 26. november), ko sledijo druga testiranja v Jerezu. Tudi sicer bi ta steza morala biti hondi bolj prijazna kot proga v Valencii. Alex Marquez je prvi dan odpeljal 53 krogov, drugi pa 79, kar je bilo največ od vseh dirkačev, ki so se v sredo podali na stezo. Vpisal je predpredzadnji čas, za najboljšim časom Mavericka Vinalesa je zaostal precej – 2,386 sekunde. Slabša sta bila le testni dirkač Aprilie Bradley Smith in še en novinec med elito Brad Binder. Če upoštevamo čase obeh dnevov, potem je bil Marquez celo predzadnji, Binder pa prav zadnji.

Marc Marquez se je dotaknil tudi testiranj, na katerih je skupno vpisal sedmi čas in zaostal tudi za Crutchlowom, a posamezni časi na testiranjih za določene dirkače niso tako zelo pomembni, seveda pa je lepo zaključiti pri samem vrhu."S testiranji sem zelo zadovoljen. Preizkusili smo prvi 'košček' motorja sezone 2020 – ne dokončnega, toda počasi delamo prve korake na motorju in se trudimo razumeti razvoj šasije. So dobre in slabe stvari, kot vedno. Uspel nam je dober test z jasnimi idejami. Čez pet dni sledijo nova testiranja, ki nam bodo pomagala še boljše razumeti, na kakšni ravni je motor," je zaključil karizmatični in vselej nasmejani Španec.