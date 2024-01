'Marc se bo že v prihajajoči sezoni boril za naslov'

OGLAS

Z letom 2024 se je tudi uradno začelo novo obdobje za Marca Marqueza. S prvim januarjem je uradno član moštva Gresini Ducati. Čeprav je konec novembra že lahko testiral Ducatijev motocikel, o njem in novem moštvu še ni smel govoriti. Marc Marquez ima v motociklizmu sicer skupno osem naslovov svetovnega prvaka, v novi ekipi pa bo dirkal skupaj z bratom Alexom Marquezom.

"Lepo je, da sva oziroma bova spet del iste ekipe. Komaj čakava, da se vse skupaj uradno začne," je v pogovoru za madridski AS takoj izstrelil mlajši od bratov Marquez. "Na vsakem koraku je moč spoznati, kako močno motiviran je Marc pred naslednjo sezono. Že na testiranjih v Valencii je bilo iz letala vidno, da je dobil nov zagon," je opazil Alex Marquez, ki je videl tudi to, da je starejši brat na Ducatijevem dirkalniku tudi do pol sekunde hitrejši na krog. Vsaj tako je bilo na testiranjih takoj po koncu lanske sezone.

"To ves čas številni ponavljajo. Čeprav je zares hiter in je bil na tistih testiranjih občutno hitrejši od mene, pa lahko rečem, da jaz dirkalnika nisem privijal do konca. On pač," je AS-u še sporočil Alex Marquez, ki verjame, da je ekipa Gresini Racing primerna za brata Marquez. "Gre za precej bolj toplo ekipo, vidi se, da gre za družinski projekt in je vse skupaj bolj pristno kot v nekaterih drugih ekipah. Prepričan sem, da bo Marc to spoznal in da bo zaradi tega še uspešnejši. Na vsakem koraku mu bodo skušali pomagati," že gleda naprej mlajši od bratov Marquez, ki je navdušen nad tem, kako lastnica ekipe Gresini Nadia Padovani vodi projekt ...

"Je kot nekakšna mama vsem nam. Očitno je, da to ni le motociklistična ekipa, pač pa del življenja. Tako se tudi obnaša," je opazil 27-letni Španec in se spustil k špekulacijam pred začetkom nove sezone. "Daleč smo še do začetka. Nič otipljivega za zdaj nimam v roki, da bi lahko določene stvari napovedoval, a če že, potem lahko mirno rečem, da sem prepričan, da bo Marc že v naslednji sezoni konkurenčen najboljšim v paddocku in da se bo spustil tudi v boj za naslov prvaka," je Alex Marquez optimistično končal pogovor za AS.