V taboru Honde sije luč v tunelu: Marquezovo zdravstveno stanje iz dneva v dan boljše

Katalonec v zadnjem letu in pol zares nima sreče, saj je po hudih težavah in daljši rehabilitaciji po hudi poškodbi desne nadlaktnice, ko je že kazalo, da je težave saniral, padel na treningu motokrosa in obnovil težave z vidom. Spomnimo, Katalonec je padel konec oktobra in od takrat se ni več "pobral". Sprva je kazalo le na lažji pretres možganov, a je bila kmalu diagnoza precej bolj neprijetna. Dirkač se po padcu na treningu 30. oktobra z motociklom za motokros znova spopada z diplopio. Oziroma se je. Vsaj tako trdijo v taboru ekipe Honda Repsol, ki so v sporočilu za javnost posredovali lepe novice armadi Marquezovih navijačev. "Vidimo luč v tunelu. Potem ko je Marc zaradi poškodbe izpustil vso sezono 2020 in bil z veliki težavami tudi v lanski sezoni, pa kot kaže, ne more nič ustaviti, da ne bi bil že na prvi uvodni dirki prihajajoče sezone član motociklistične karavane," so presrečni v sporočilu za javnost pri Hondi.