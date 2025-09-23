Svetli način
MotoGP

Dovizioso je bil sodobnik Rossija, Stonerja, Lorenza, Pedrose ... 'Vsa čast vsem, a Marquez je pred njimi'

Motegi, 23. 09. 2025 11.08 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
Marko Juvan
Komentarji
1

Japonski Motegi je prvo motociklistično prizorišče v koledarju razreda motoGP, ko lahko premočno vodilni Marc Marquez "zapakira" nov naslov prvaka v kraljevem razredu. Za kaj takšnega se bo moralo 30-letnemu Špancu iz Cervere sicer poklopiti kar nekaj stvari, a že to, da lahko celo razmišlja o močno predčasno osvojenem naslovu, pove več in vse o njegovi letošnji prevladi. Nekdanji dirkač kraljevega razreda Andrea Dovizioso, ki je tekmoval z vsemi najboljšimi v zadnjih letih, je najbolj naklonjen prav Marquezu. "Vsi so bili šampioni, toda on je največji."

Andrea Dovizioso je brez dvoma zaznamoval desetletje v mozotiklistični karavani. Italijan se je dirkaški elti pridružil leta 2008, svojo bogato kariero pa uradno končal leta 2022. V tem času je na strah po svetu srečala prav vse šampione. Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa in tudi Marc Marquez.

V seštevku SP ima Marc Marquez pred Alexom Marquezom 182 točk prednosti. Starejši brat ima na kontu 512 točk, mlajši pa 330. Tretji je Francesco Bagnaia z 237 točkami, a se mu je že povsem približal Marco Bezzecchi (229).

Vsi omenjeni so bili na jedilniku Andrea Doviziosa v času bogate kariere. In vprašanje rožnatega časnika 39-letnemu nekdanjemu dirkaču se je glasilo: Kdo od njih ga je največkrat spravljal v težave? Koga je bilo najtežje ugnati v kozji rog, oziroma ga prehiteti, biti boljši od njega ...? "Prav vsi so bili šampioni. Težko jih je primerjati. A vem, da boste vztrajali, zato kar odkrito razkrijem," je milanskemu športnemu časniku obljubil "meso" za pisanje ... 

"Pedrosa in Stoner sta bila moja sodobnika in sem ju ves čas srečeval. Podobno velja za Jorgeja, s katerim sva skoraj istočasno prehajala iz razreda v razred. Podobno Dani, manj to velja za Caseyja, ki se je veliko selil. Različne izkušnje imam z njimi, a vsem fantom je skupno to, da so dirkaški šampioni. Prvih deset let so zaznamovale bitke z Lorenzom, Pedroso in Stonerjem. Tu je seveda še Valentino Rossi, ki pa je bil že takrat nad vsemi. Z njim sem se večkrat udaril na stezi, toda nikoli v boju za končni naslov. Bolj na posameznih prizoriščih." 

Andrea Dovizioso in Marc Marquez sta imela kar nekaj epskih dvobojev ...
Andrea Dovizioso in Marc Marquez sta imela kar nekaj epskih dvobojev ... FOTO: AP

Andrea Dovizioso je namenoma sladkorček prihranil za konec ... "In potem je prišel Marc Marquez. Doživel sem ga od začetka do konca. On je edini, ki je bil ves čas v ospredju. Pri drugih je bilo vedno tako, da so kakšno sezono bili precej manj konkurenčni. Za Marca to preprosto ni veljalo, on je bil ves čas na nivoju in zame je in pred vsemi," je bil za konec neposreden legendarni Italijan.  

Andrea Dovizioso je zmagal na 24 dirkah SP.
Andrea Dovizioso je zmagal na 24 dirkah SP. FOTO: AP

Dovizioso je bil eden največjih
Andrea Dovizioso je v dolgi in uspešni karieri zmagal na 24 dirkah SP, leta 2004 pa je bil tudi svetovni prvak razreda do 125 ccm. V elitnem razredu motoGP nikoli ni prišel do naslova prvaka, bil pa je trikrat tik pod vrhom na drugem mestu seštevka sezone (2017, 2018 in 2019). V letih 2006 in 2007 pa je bil drugi v SP tudi v razredu do 250 ccm.

motogp motegi vn japonske marc marquez andrea dovizioso
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
23. 09. 2025 11.22
Baje, da je imel MM Dorno, ki je očitno preko neke aplikacije na telefonu zmanjševala motorno moč Lorenzu, Rossiju, Pedrosi itd....Jaz tega ne vem natančno, morajo strokovnjaki napisati. Ampak nekak tak je ziher. Ne moreš zmagat, če nimaš talenta.
ODGOVORI
0 0
