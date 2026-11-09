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MotoGP

Zadovoljen z izkupičkom v Lusailu: Takoj bi podpisal za 32 točk

Doha, 09. 11. 2026 10.31 pred 31 minutami 3 min branja 6

Avtor:
M.J.
Marc Marquez

Čeprav so bile možnosti bolj kot ne teoretične, pa po dirkaškem vikendu v Lusailu, še nimamo novega-starega prvaka v motociklističnem razredu motoGP. Marcu Marquezu (še) ni uspel veliki met. Do konca sezone sta na sporedu še dve dirki, in sicer v portugalskem Portimau (22. 11.) in španski Valencii (29. 11.). Marquez bo imel drugo zaključno žogo za osvojitev prvaka torej na Portugalskem čez slaba dva tedna.

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Marc Marquez na osrednji dirki v Katarju za razliko od sobotnega sprinta ni bil tako hiter. Po malce slabših prvih ovinkih je precej zaostal in se do sredine dirke za tretje mesto najprej boril z rojakom in bodočim moštvenim kolegom pri Ducatiju Pedrom Acosto. Nato je v drugem delu dvignil ritem vsaj v primerjavi z vsemi ostalimi in tri kroge pred koncem prehitel rojaka Raula Fernandeza, medtem ko je bila razlika do Marca Bezzecchija prevelika.

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V ospredju je bilo vse mirno. Bezzecchi je po dobrem startu za sabo zadržal Marqueza in Fernandeza, tudi kasneje pa ga slednji v prvi tretjini preizkušnje ni ogrozil. Ritem 27-letnega Italijana na svoji 99. dirki v kraljevskem razredu je bil več kot dovolj dober za 12. zmago v karieri, od tega šesto letos, potem ko je dolgo časa tudi vodil v skupnem seštevku.

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Marquez, aktualni in skupno sedemkratni svetovni prvak kraljevskem razredu, je storil še en velik korak proti osmi zvezdici v razredu motoGP, potem ko je izkoristil slabši start in predstavo še vedno načetega rojaka Jorgeja Martina. Ta je kljub zlomljenim zapestjem zasedel sedmo mesto.

Marc Marquez in Jorge Martin
Marc Marquez in Jorge Martin
FOTO: MotoGP

S tem je Marquez pridobil še 11 točk in ima na čelu razpredelnice zdaj 431 točk. Pred zadnjima dvema dirkama ima 60 točk naskoka pred svetovnim prvakom iz sezone 2024. Bezzecchi je blizu osvojitve tretjega mesta, zbral je 357 točk.

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"Bil sem povsem prepričan o svoji strategiji, ta je bila kar najbolje upravljati z dirko v prvih petih krogih, pri čemer mi ni bilo pomembno, kdo mi pobegne. Moja dirka je bila z Martinom," je Gazzetti dello Sport sprva dejal 33-letnik iz Cervere.

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"Ko sem prehitel Acosto oziroma me je zaradi težav s pritiskom v gumah spustil predse, sem skušal bolj nadzorovati ritem. V nekem trenutku sem bil zelo hiter, a sem zaradi takšnega dirkanja prehitro "pojedel" sprednjo gumo. Sicer sem bil zadovoljen s tretjim mestom, a ko sem ujel še Fernandeza, sem si rekel, zakaj pa ne ter skušal osvojiti še štiri dodatne točke," je rožnatemu milanskemu športnemu časniku še zaupal španski as in že pogledoval proti naslednjemu izzivu. V Portimauu bo imel drugo zaključno žogico. Je tik pred osvojitvijo osmega naslova svetovnega prvaka ... 

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Sploh, ker je bil izkupiček vikenda V Lusail je kljub vsemu pozitiven. "Zadovoljen sem z rezultati vikenda. Pred dirko bi se z veseljem podpisal pod izkupiček 32 točk v Katarju. Bil je pomemben vikend – morali smo močno pritisniti, da bi preprečili, da bi obe Aprilii, ki sta zelo konkurenčni, pridobili prevelik točkovni zagon pred zadnjima tekmama. Smo povsem zraven velikemu cilju, a ni še konec," umirja Španec.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

"Kot pravijo je najtežje narediti končni, oziroma odločilni korak k naslovu. Ne bom čakal na napake tekmecev, na Portugalskem želim biti krojač svoje sreče, zato bom naredil vse za nov vrhunski rezultat. Steza mi tam pregovorno leži, verjamem, da bo vzdušje pravo," gleda proti VN Portugalske premočno vodilni v prvenstvu. 

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"Ducati opravlja odlično delo in me podpira na vsakem koraku," je za konec pogovora z Gazzetto svoji ekipi iz Borga Panigaleja laskal vodilni v prvenstvu.

Skupni seštevek kraljevskega razreda:
1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 431 točk
2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 371
3. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 357
4. Pedro Acosta (Špa/KTM) 309
5. Ai Ogura (Jap/Trackhouse) 294
6. Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) 282

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motogp katar marquez bezzecchi

Marquez ni izkoristil prve zaključne žogice, Martin ohranja upanje za naslov

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KOMENTARJI6

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prost1
09. 11. 2026 10.54
Marc je super izpeljal celoten vikend, sploh zato, ker to nikoli ni bilo med njegovimi ljubšimi dirkališči.
Odgovori
-1
0 1
.AchiIIeus
09. 11. 2026 11.02
Seveda je speljal podlo kot le on zna, pokvarjenc!
Odgovori
0 0
mptour
09. 11. 2026 10.50
Sam še dva zbije.
Odgovori
+0
1 1
Loptass
09. 11. 2026 10.54
Bezzechi?
Odgovori
-1
0 1
.AchiIIeus
09. 11. 2026 10.49
Lahko je zelo zadovoljen saj mu je Dorna zopet pogledala skozi prste, tako da če tudi osvoji naslov ga bo moral dati v njihovo vitrino tako kot vse do sedaj, pokvarjenc španski, ni čudno da je že od nekdaj najpodlejši dirkač vseh časov, krvavo si je zaslužil ta naziv, če smo realni in nepristranski.
Odgovori
-1
2 3
Pomladni cvet
09. 11. 2026 10.48
marc marquez je vsem ljudem, ki so kdaj imeli hudo poškodbo, za vzor kako lahko kljub izjemnim težavam naredijo nekaj velikega
Odgovori
+0
1 1
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