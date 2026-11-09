Zadovoljen z izkupičkom v Lusailu: Takoj bi podpisal za 32 točk

Marc Marquez na osrednji dirki v Katarju za razliko od sobotnega sprinta ni bil tako hiter. Po malce slabših prvih ovinkih je precej zaostal in se do sredine dirke za tretje mesto najprej boril z rojakom in bodočim moštvenim kolegom pri Ducatiju Pedrom Acosto. Nato je v drugem delu dvignil ritem vsaj v primerjavi z vsemi ostalimi in tri kroge pred koncem prehitel rojaka Raula Fernandeza, medtem ko je bila razlika do Marca Bezzecchija prevelika.

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V ospredju je bilo vse mirno. Bezzecchi je po dobrem startu za sabo zadržal Marqueza in Fernandeza, tudi kasneje pa ga slednji v prvi tretjini preizkušnje ni ogrozil. Ritem 27-letnega Italijana na svoji 99. dirki v kraljevskem razredu je bil več kot dovolj dober za 12. zmago v karieri, od tega šesto letos, potem ko je dolgo časa tudi vodil v skupnem seštevku.

Marquez, aktualni in skupno sedemkratni svetovni prvak kraljevskem razredu, je storil še en velik korak proti osmi zvezdici v razredu motoGP, potem ko je izkoristil slabši start in predstavo še vedno načetega rojaka Jorgeja Martina. Ta je kljub zlomljenim zapestjem zasedel sedmo mesto.

Marc Marquez in Jorge Martin FOTO: MotoGP

S tem je Marquez pridobil še 11 točk in ima na čelu razpredelnice zdaj 431 točk. Pred zadnjima dvema dirkama ima 60 točk naskoka pred svetovnim prvakom iz sezone 2024. Bezzecchi je blizu osvojitve tretjega mesta, zbral je 357 točk.

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"Bil sem povsem prepričan o svoji strategiji, ta je bila kar najbolje upravljati z dirko v prvih petih krogih, pri čemer mi ni bilo pomembno, kdo mi pobegne. Moja dirka je bila z Martinom," je Gazzetti dello Sport sprva dejal 33-letnik iz Cervere.

"Ko sem prehitel Acosto oziroma me je zaradi težav s pritiskom v gumah spustil predse, sem skušal bolj nadzorovati ritem. V nekem trenutku sem bil zelo hiter, a sem zaradi takšnega dirkanja prehitro "pojedel" sprednjo gumo. Sicer sem bil zadovoljen s tretjim mestom, a ko sem ujel še Fernandeza, sem si rekel, zakaj pa ne ter skušal osvojiti še štiri dodatne točke," je rožnatemu milanskemu športnemu časniku še zaupal španski as in že pogledoval proti naslednjemu izzivu. V Portimauu bo imel drugo zaključno žogico. Je tik pred osvojitvijo osmega naslova svetovnega prvaka ...

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Sploh, ker je bil izkupiček vikenda V Lusail je kljub vsemu pozitiven. "Zadovoljen sem z rezultati vikenda. Pred dirko bi se z veseljem podpisal pod izkupiček 32 točk v Katarju. Bil je pomemben vikend – morali smo močno pritisniti, da bi preprečili, da bi obe Aprilii, ki sta zelo konkurenčni, pridobili prevelik točkovni zagon pred zadnjima tekmama. Smo povsem zraven velikemu cilju, a ni še konec," umirja Španec.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

"Kot pravijo je najtežje narediti končni, oziroma odločilni korak k naslovu. Ne bom čakal na napake tekmecev, na Portugalskem želim biti krojač svoje sreče, zato bom naredil vse za nov vrhunski rezultat. Steza mi tam pregovorno leži, verjamem, da bo vzdušje pravo," gleda proti VN Portugalske premočno vodilni v prvenstvu.