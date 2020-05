Kako je pandemija vplivala na motoriste?

Dirkači po svetu se vračajo na motocikle in čeprav so doma trdo vadili, prav ti - večinoma fitness - treningi skrivajo kar nekaj pasti, ki jih čakajo na prvih treningi in prvih dirkah. Vsi opozarjajo na večjo nevarnost poškodb, obenem pa dirkaški premor skušajo izkoristiti za vse tisto česar v normalni sezoni ne morejo početi. V času karantene so motošportniki, ki niso smeli na motocikle, tako trenirali doma, zaradi česar so telesno celo bolje pripravljeni kot sicer, a to kot pravi eden najboljših in najbolj izkušenih slovenskih "enduro" dirkačev Simon Marčič, ni nujno bolje.