Bezzecchi v kratkem pod okriljem tovarniškega Ducatija: Zanima me le boj za prvaka

Na uvodnih dirkah nove motociklistične sezone se je še kako izkazala ekipa nekdanjega zvezdnika tega športa Valentina Rossija, VR46, ki stavi na italijansko navezo Luca Marini-Marco Bezzecchi. Še posebej slednji se je na prvih petih preizkušnjah sezone odlično odrezal in kar dvakrat zmagal, trenutno pa je le točko za aktualnim šampionom Francescom Bagnaio. Naslednja dirka v motociklističnem koledarju bo v Mugellu 11. junija. S prenosi na Kanalu A in VOYO.

Prejšnja sezona se je razpletla po željah italijanske ekipe in Ducati je le dočakal lovoriko.

V skupnem seštevku je po petih dirkah sezone 2023 v vodstvu Francesco Bagnaia. Ima 94 točk, le eno več kot zmagovalec VN Francije Marco Bezzecchi. Tretji je Južnoafričan Brad Binder z 81 točkami, Španec Jorge Martin je tik za njim z 80.

Uspeh je bil blizu že sezono ali dve pred tem, a šele v letu 2022 so pri rdečih sestavili stalnost, dober motor in psihološko trdnega dirkača: Francesco Bagnaio. Tudi v tekoči sezoni gre, vsaj na uvodnih petih dirkah, vse kot po maslu za ekipo iz Borga Panigaleja. Prvi del sezone je "katapultiral" novo ime pri vrhu – Marco Bezzecchi je na vseh dirkah krojil vrh, s 93 osvojenimi točkami je tik za aktualnim šampionom in članom Ducatijeve (razširjene) družine Francescom Bagnaio.

"Začetek sezone kot iz sanj. A pozor, še ničesar nismo dosegli, kaj šele osvojili," je iz prve v pogovoru za Corriere Dello Sport izstrelil Marco Bezzecchi, ki pa, kot priznava, takšnega starta v sezoni ni pričakoval. "Bili so indici, da bi nam lahko šlo dobro, saj smo blesteli na testiranjih. Skupaj z Luco Marinijem sva oddelala pripravljalni program tako, kot je treba, in že na testiranjih je kazalo, da sva sposobna za velike stvari. Na srečo se je nato vse skupaj preneslo tudi na dirkah samih," je bil izčrpen v pogovoru za Corriere Dello Sport 25-letni dirkač, ki mu pogodba z ekipo poteče po koncu tekoče sezone. Mnogi ga že vključujejo v projekt tovarniškega Ducatija in napovedujejo, da bo od leta 2025 "maneken" rdečih.

"Gremo počasi, korak po korak. Najprej podaljšanje pogodbe, nato pa razmišljanje o prestopu v tovarniški del Ducatijeve garaže. Mnogi me že povezujejo z rdečimi, toda jaz ne bi prehiteval stvari. Uživam dani trenutek in upam, da se bo serija odličnih rezultatov nadaljevala," je uglednemu italijanskemu športnemu časniku še zaupal Bezzecchi, ki pomirja armado rdečih navijačev, saj ne razmišlja o menjavi "kluba". "To pravzaprav nikoli ni bila opcija. Ne vem, če sem sploh kdaj pomislil, da bi zapustil ekipo in oblekel drug dres," je zatrdil Italijan, ki bo v kratkem podaljšal sodelovanje z ekipo Mooney, nato pa bodo stekli pogovori o prestopu k tovarniški Ducatijevi ekipi.

"Prihod v tovarniški projekt je za vsakega dirkača velika stvar in nov korak naprej v karieri. Vsekakor je precej lažje priti do naslova prvaka, saj imaš za sabo cel "paket". In osvojitev naslova so velike sanje, zato bom naredil prav vse, da pridem do laskave lovorike," ne skriva visokih ciljev Marco Bezzecchi, ki komaj čaka, da se začne podaljšani dirkaški vikend v Mugellu.