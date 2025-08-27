'Letos je drugo mesto enako prvemu. Marquez je v neki drugi ligi'

Marc Marquez je tudi na Madžarskem tekmecem pustil zgolj in samo drobtinice. Na novi stezi v Balaton parku je prepričljivo ugnal vso konkurenco in še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi tako v sprintu kot na klasični dirki. S tretjim mestom je vsaj del slave na Madžarskem pobral Italijan Marco Bezzecchi, ki se mu do konca sezone bržkone obeta boj za tretje mesto v skupni razvrstitvi. Ostalo je še osem dirk, s tem pa je na voljo še 296 točk. Naslednja preizkušnja bo v Barceloni za VN Katalonije 7. septembra.

Spomin na VN Madžarske. FOTO: MotoGP icon-expand

Osemkratni svetovni prvak še naprej blesti v sezoni, v kateri je zbral že 455 točk. Po težavah svojih najbližjih tekmecev, brata Alexa Marqueza in Italijana Francesca Bagnaia, je prednost v seštevku izrazito povišal in hgiti čproti novemu naslovu svetovnega prvaka.

Startal sicer ni najbolj prepričljivo, v drugem ovinku pa je skoraj s steze odnesel vodilnega Marca Bezzecchija. Devetnajst krogov pred koncem je prvič poskusil prehiteti Bezzecchija, a mu to nekajkrat ni uspelo, štiri kroge kasneje pa je pripravil boljši napad, se odpeljal mimo Italijana ter si hitro privozil večjo prednost.

"Iskreno ne vem, ali je imel dotik kaj vpliva," je o stiku z Marquezom v prvem krogu in zlomljenem delu okvirja za Gazzetto Dello Sport najprej dejal Bezzecchi.

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP icon-expand

"To je bila fantastična dirka, dal sem vse od sebe, saj iskreno moj ritem ni bil najboljši ves konec teden. Tvegal sem z mehkejšo različico gume zaradi boljšega oprijema pri zaviranju. Moral sem poskusiti, s koncem tedna sem kljub vsemu zelo zadovoljen," je Gazzetti Dello Sport še zaupal na VN Madžarske tretjeuvrščeni Italijan, ki se mu do konca sezone bržkone obeta zgolj boj za bronasto odličje.

Marc Marquez ima v seštevku že 175 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, za katerim je slab konec tedna v Balaton Parku. V prvem krogu je padel in na koncu osvojil le peščico točk za 14. mesto. Tretjeuvrščeni Francesco Bagnaia je bil deveti, zaostanek za vodilnim v seštevku pa znaša že 227 točk.

Za kaj več nima realnih možnosti. Prednost rojaka Bagnaia pa je 31 točk. "Vesel sem zmagovalnega odra. Dobro, lahko bi bilo še za stopničko bolje, a sem si kriv tudi sam. Bom pa vzel ta "bron" in verjel, da sem lahko do konca sezone še boljši. Občutek je dober, prihaja nekaj dirkališč, kjer se odlično počutim in pričakujem nov vrhunski rezultat," je rožnatemu časniku hitel razlagati Bezzecchi, ki upa, da bo v Barcelono, ko bo šlo za VN Katalonije, ostal v igri za zmagovalni oder. Mogoče še za kaj več ...

"Mislim, da je Marc Marquez v tej sezoni in v danem trenutku vendarle premočan za vse. V takšnem razmerju moči se zdi drugo mesto na posamezni dirki, enako prvemu. Saj je Marc skorajda nepremagljiv. A to ne pomeni, da ga ne bom skušal premagati. Naš šport je nadvse nepredvidljiv, tako da se lahko zgodi še marsikaj. Vesel pa sem, da se odlično počutim na dirkalniku," je pogovor z Gazzetto končal 26-letni Italijan.