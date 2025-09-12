Marcu Marquezu steza v Misanu pisana na kožo, kaj lahko stori Bagnaia?

Čeprav, kot že rečeno, še ne bo mogel uradno potrditi naslova svetovnega prvaka, je Marc Marquez tudi v Misanu favorit številka ena za novo zmago v sezoni svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razredu MotoGP.

Sijajni Katalonec je v dozdajšnjem delu sezone nanizal kar 10 zmag, na stezi Marca Simoncellija pa je starejši od bratov Marquez v svoji uspešni karieri skupno petkrat pokoril vso konkurenco. Nazadnje v lanski sezoni, ko je bil še član poltovarniškega Ducatija. "Vedno se je lepo vrniti v Misano. Tukaj sem dosegel nekaj lepih zmag in, čeprav še ne bom mogel potrditi naslova prvaka, se že veselim nove preizkušnje na tej stezi," je pred uvodnim dnem od skupno treh v Misanu dejal Marc Marquez.