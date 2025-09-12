Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

Marcu Marquezu steza v Misanu pisana na kožo, kaj lahko stori Bagnaia?

Misano, 12. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Pred najboljšimi motociklisti sveta je nova preizkušnja v sezoni 2025. Tokrat gre za VN San Marina, kjer trenutno (pre)močno vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razredu MotoGP Marc Marquez še ne bo mogel potrditi svojega skupno devetega naslova svetovnega prvaka. Ob 9.00 začnemo z uvodnim prostim treningom, popoldanski pa je na sporedu ob 15.00. Oba treninga boste lahko kot običajno spremljali na VOYO.

MotoGP – VN San Marina
MotoGP – VN San Marina FOTO: VOYO

Čeprav, kot že rečeno, še ne bo mogel uradno potrditi naslova svetovnega prvaka, je Marc Marquez tudi v Misanu favorit številka ena za novo zmago v sezoni svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razredu MotoGP.

Sijajni Katalonec je v dozdajšnjem delu sezone nanizal kar 10 zmag, na stezi Marca Simoncellija pa je starejši od bratov Marquez v svoji uspešni karieri skupno petkrat pokoril vso konkurenco. Nazadnje v lanski sezoni, ko je bil še član poltovarniškega Ducatija. "Vedno se je lepo vrniti v Misano. Tukaj sem dosegel nekaj lepih zmag in, čeprav še ne bom mogel potrditi naslova prvaka, se že veselim nove preizkušnje na tej stezi," je pred uvodnim dnem od skupno treh v Misanu dejal Marc Marquez.

Prvenstvo razreda motoGP se je prevesilo v zadnjo tretjino. In čeprav je pred nami še sedem dirkaških vikendov, so se nekateri dirkači, med njimi tudi aktualni prvak Jorge Martin, že sprijaznili s tem, kdo bo letos osvojil krono elitnega razreda. "Ni dvoma o tem, da bo letošnji prvak Marc Marquez. Za vse, kar je storil v dozdajšnjem delu sezone, mu moramo iskreno čestitati," je športno priznal Martin.

Po petkovih prostih treningih je sobota rezervirana za kvalifikacije in krajšo sprint dirko, nedelja pa po starem dobrem običaju prinaša vrhunec tridnevnega dogajanja, ko bo na dirkališču v Misanu na sporedu še glavna dirka za VN San Marina.

Razpored dirk - VN San Marina
Razpored dirk - VN San Marina FOTO: VOYO
motogp misano marc marquez alex marquez vn san marina
Naslednji članek

Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256