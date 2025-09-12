Marcu Marquezu steza v Misanu pisana na kožo, kaj lahko stori Bagnaia?

Čeprav, kot že rečeno, še ne bo mogel uradno potrditi naslova svetovnega prvaka, je Marc Marquez tudi v Misanu favorit številka ena za novo zmago v sezoni svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razredu MotoGP.
Sijajni Katalonec je v dozdajšnjem delu sezone nanizal kar 10 zmag, na stezi Marca Simoncellija pa je starejši od bratov Marquez v svoji uspešni karieri skupno petkrat pokoril vso konkurenco. Nazadnje v lanski sezoni, ko je bil še član poltovarniškega Ducatija. "Vedno se je lepo vrniti v Misano. Tukaj sem dosegel nekaj lepih zmag in, čeprav še ne bom mogel potrditi naslova prvaka, se že veselim nove preizkušnje na tej stezi," je pred uvodnim dnem od skupno treh v Misanu dejal Marc Marquez.
Prvenstvo razreda motoGP se je prevesilo v zadnjo tretjino. In čeprav je pred nami še sedem dirkaških vikendov, so se nekateri dirkači, med njimi tudi aktualni prvak Jorge Martin, že sprijaznili s tem, kdo bo letos osvojil krono elitnega razreda. "Ni dvoma o tem, da bo letošnji prvak Marc Marquez. Za vse, kar je storil v dozdajšnjem delu sezone, mu moramo iskreno čestitati," je športno priznal Martin.
Po petkovih prostih treningih je sobota rezervirana za kvalifikacije in krajšo sprint dirko, nedelja pa po starem dobrem običaju prinaša vrhunec tridnevnega dogajanja, ko bo na dirkališču v Misanu na sporedu še glavna dirka za VN San Marina.
