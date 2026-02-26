Zaradi poškodbe Marcu Marquezu prilagodili motocikel

MotoGP - VN Tajske FOTO: VOYO

Lanskega oktobra jedirkač Ducatija Marc Marquez na VN Indonezije trčil v motocikel Marca Bezzecchija in utrpel novo poškodbo, tokrat je bila na vrsti rama. Rehabilitacija je bila dolga, na testih pred novo sezono pa je še vedno čutil posledice padca.

Marc Marquez FOTO: MotoGP

"Res je, da je proces mojega okrevanja poskrbel za nekoliko težje priprave. Zato ne morem natančno komentirati, kako bom vedno vozil na enak način. A testiranje je za fizično kondicijo vedno težje kot dirkaški vikend. Zato pričakujem, da bom tukaj začel na dober način. Ta sezona je nova za vse, poskušal se bom boriti proti njim in biti pripravljen od samega začetka," je svoje trenutno fizično stanje in svoj pristop k vožnji opisal aktualni prvak.

Tudi zaradi njegovih težav z ramenom je njegovo moštvo na motocikel, s katerim bo nastopal na začetku sezone, namestilo aerodinamične dodatke iz leta 2024. "V bistvu je pri aerodinamiki in aerodinamičnem paketu pomembno, da najdeš tisto, kar je najboljše za tvoj trenutni slog vožnje in kar deluje najbolje," je dejal v četrtek pred dirko za veliko nagrado Tajske 2026.

"Eden od razlogov, zakaj sem spremenil aerodinamiko, je, da trenutno ne morem voziti motocikla na enak način kot lani. Aerodinamika za leto 2025 je bila za motor malo težja, bolj fizično zahtevna. Zato poskušam svoj slog vožnje prilagoditi svoji trenutni fizični kondiciji. Oba delujeta dobro, vendar na različen način. A ni nujno, da bo to dobro," je svoj motocikel v sezoni 2026 opisal Marquez.

A izkušeni Španec kljub izzivom verjame v uspeh. "Ena od mojih sposobnosti je, da se prilagodim temu, kar imam in kar potrebujem. Zato bom še enkrat v svoji karieri poskusil prilagoditi svoj slog vožnje novi situaciji, dokler ne bom bolje pripravljen," je zaključil Marquez.