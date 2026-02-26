Naslovnica
MotoGP

Zaradi poškodbe Marcu Marquezu prilagodili motocikel

Buriram, 26. 02. 2026 13.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Marc Marquez

Marc Marquez je minulo sezono končal kot prvak in poškodovan. Na testih pred sezono je bil hiter, ne pa najhitrejši. Pred prvo dirko nove sezone je priznal, da rama še ni popolnoma zaceljena, kar je vplivalo tudi na aerodinamične dodatke na motociklu, s katerim bo dirkal v letu 2026. Že v petek boste lahko spremljali prve proste treninge v novi sezoni na VN Tajske.

MotoGP - VN Tajske
MotoGP - VN Tajske
FOTO: VOYO

Lanskega oktobra jedirkač Ducatija Marc Marquez na VN Indonezije trčil v motocikel Marca Bezzecchija in utrpel novo poškodbo, tokrat je bila na vrsti rama. Rehabilitacija je bila dolga, na testih pred novo sezono pa je še vedno čutil posledice padca.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

"Res je, da je proces mojega okrevanja poskrbel za nekoliko težje priprave. Zato ne morem natančno komentirati, kako bom vedno vozil na enak način. A testiranje je za fizično kondicijo vedno težje kot dirkaški vikend. Zato pričakujem, da bom tukaj začel na dober način. Ta sezona je nova za vse, poskušal se bom boriti proti njim in biti pripravljen od samega začetka," je svoje trenutno fizično stanje in svoj pristop k vožnji opisal aktualni prvak.

Tudi zaradi njegovih težav z ramenom je njegovo moštvo na motocikel, s katerim bo nastopal na začetku sezone, namestilo aerodinamične dodatke iz leta 2024. "V bistvu je pri aerodinamiki in aerodinamičnem paketu pomembno, da najdeš tisto, kar je najboljše za tvoj trenutni slog vožnje in kar deluje najbolje," je dejal v četrtek pred dirko za veliko nagrado Tajske 2026.

Preberi še 'Marqueza lahko ogrozi le Aprilia, Bagnaia pa je na stezi preveč priden fant'

"Eden od razlogov, zakaj sem spremenil aerodinamiko, je, da trenutno ne morem voziti motocikla na enak način kot lani. Aerodinamika za leto 2025 je bila za motor malo težja, bolj fizično zahtevna. Zato poskušam svoj slog vožnje prilagoditi svoji trenutni fizični kondiciji. Oba delujeta dobro, vendar na različen način. A ni nujno, da bo to dobro," je svoj motocikel v sezoni 2026 opisal Marquez.

Preberi še 'V F1 spredaj Mercedes, Red Bull in Ferrari, v motoGP pa Marc Marquez'

A izkušeni Španec kljub izzivom verjame v uspeh. "Ena od mojih sposobnosti je, da se prilagodim temu, kar imam in kar potrebujem. Zato bom še enkrat v svoji karieri poskusil prilagoditi svoj slog vožnje novi situaciji, dokler ne bom bolje pripravljen," je zaključil Marquez.

Razlagalnik

Marc Marquez je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini MotoGP. S svojo agresivno vožnjo in izjemnimi sposobnostmi je osvojil več svetovnih prvenstev v najmočnejšem razredu. Znan je po svoji sposobnosti reševanja skoraj nemogočih padcev, kar mu je prineslo vzdevek 'Ant-Man'.

MotoGP je najvišji razred motociklističnih dirk pod okriljem Mednarodne motociklistične zveze (FIM). Gre za najhitrejše in najtežje motocikle na svetu, ki jih vozijo najboljši dirkači, ki tekmujejo na posebej zgrajenih dirkališčih po vsem svetu. Sezona obsega več dirk, imenovanih Velike nagrade, na katerih dirkači zbirajo točke za končno uvrstitev v svetovnem prvenstvu.

Aerodinamika v motošportu se nanaša na študijo in uporabo pretoka zraka za izboljšanje zmogljivosti dirkalnega motocikla. Z oblikovanjem posebnih dodatkov, kot so krila in spojlerji, dirkalniki ustvarjajo potisk navzdol (downforce), ki poveča oprijem pnevmatik na stezi, zmanjša zračni upor in izboljša stabilnost pri visokih hitrostih. To omogoča dirkačem hitrejše pospeševanje, boljše zaviranje in večjo hitrost v ovinkih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
