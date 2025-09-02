Marini ostaja Hondin: Odkar sem v ekipi, ves čas napredujemo

Italijan Luca Marini je podaljšal pogodbo s Hondo Hrc, kar pomeni, da bo italijanski dirkač tudi v letu 2026 nadaljeval nastope v elitni druščini motoGP. Marini bo skupaj s Špancem Joanom Mirom, svetovnim prvakom iz leta 2020 s Suzukijem, tvoril Hondin tandem tudi za prihajajočo sezono. Prihajajoči konec tedna se nadaljujejo motociklistični boji vseh razredov. Šlo bo za VN Katalonije v Barceloni. S prenosi na VOYO in Kanalu A.

VN Katalonije FOTO: Kanal A icon-expand

"Vem, kaj potrebujem, in vem, kaj lahko Honda doseže, zato upam, da nam bo uspelo skupaj. Še naprej bomo trdo delali za prihodnost in do konca te sezone. Odkar sem od leta 2024 član Hondine družine, ves čas napredujemo. To je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, da smo podaljšali sodelovanje. Vesel sem, saj se mi je odvalil kamen od srca in precej bolj sproščeno vstopam v drugi del sezone," je za Gazzetto Dello Sport priznal Luca Marini.

Luca Marini FOTO: Profimeda icon-expand

"Za nami je kar dobra sezopna, upam, da bo vse do VN Valencie podobno. Da se bomo vzpenjali in napredovali iz kroga v krog," je rožnatemu športnemu časniku še zaupal 28-letni dirkač, ki je pred nekaj meseci grdo padel in bil dlje časa prisilno odsoten.

Spomnimo, 28-letni italijanski dirkač je utrpel hude poškodbe, vključno s poškodbami pljuč, po hudem padcu med testiranjem za vzdržljivostno dirko na Japonskem. Marinija so takrat odpeljali v bolnišnico po nesreči na dirkališču Suzuka.

Joan Mir FOTO: MotoGP icon-expand

Marini je prvi dan dirke opravil brez incidentov, drugi dan pa je hudo padel, pri čemer si je izpahnil kolk, poškodoval vezi v kolenu, zlomil prsnico in ključnico ter si poškodoval desno pljučno krilo. Zaradi hudega padca je izpustil tri prizorišča v koledarju.

Direktor Honde Kodži Vatanabe je priznal, da je bilo nekaj zadnjih sezon za Hondo težkih, a so napovedi za prihodnost obetavne ... "Tudi v teh okoliščinah je Luca Marini zaupal ekipi in zelo smo hvaležni za njegov odnos, nikoli ne obupa in se vedno bori," pa je dejal prvi med enakimi pri Hondi.