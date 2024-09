Marini o prestopu k Hondi: Najprej sem govoril z Valentinom

Luci Mariniju, ki je še na predzadnji dirki lanske sezone stal na stopničkah, se je s tem, ko je prestopil k Hondi, uresničila želja saj je postal tovarniški dirkač. A si ob koncu lanske sezone verjetno ni predstavljal, da bo v letošnji na samem dnu lestvice razreda motoGP. In to kljub dejstvu, da je dirkač z najmanj padci. S 27-letnim Italijanom smo se pogovarjali o njegovi klavrni sezoni, o prestopu k Hondi in kaj mu je ob tem rekel njegov polbrat Valentino Rossi ter še o marsičem drugem. Vabljeni k ogledu.