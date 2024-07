Marini: Odnosi z Valentinom so se po moji selitvi k Hondi ohladili

Italijanski dirkač Luca Marini je novembra lani podpisal dveletno zvestobo japonski ekipi Honda in zdelo se je, da je naredil velik korak naprej v karieri. Marini je bil pred tem član ekipe VR46 Ducati, ki je v lasti njegovega polbrata in večkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija. Marini pa po slabem prvem delu sezone vse bolj obupuje. Zdelo se je, da bo prestop k Hondi velik skok v karieri za Italijana, ki se je podpisal pod dve uvrstitvi na zmagovalni oder, zmago med elito pa še lovi. V pogovoru za Gazzetto dello Sport je priznal, da so se odnosi z Rossijem po selitvi ohladili. Po poletnem premoru se bo motociklistična sezona nadaljevala 4. avgusta v britanskem Silverstonu.

Luca Marini se je razredu motoGP pridružil leta 2021 po šestih zmagah in 15 uvrstitvah na oder za zmagovalce v razredu moto2, leta 2020 pa je prvenstvo sklenil na drugem mestu. Odkar je storil preskok v kraljevski razred, se je Marini dvakrat zavihtel med najboljše tri, dvakrat je bil najhitrejši v kvalifikacijah, v lanski sezoni pa je štirikrat stopil na stopničke na sprinterskih dirkah. Vse to mu je prineslo selitev iz poltovarniške k tovarniški ekipi. Vodstvo Honde sta prepričali dobljeni kvalifikaciji v Indoneziji in Katarju. Na stezi v Mandaliki je celo zrušil rekord steze in se sploh prvič zavihtel na sam vrh, potem ko si je le tri tedne pred tem na veliki nagradi Indije po padcu zlomil ključnico.

S Hondo je novembra lani tako podpisal pogodbo za sezoni 2024 in 2025, moči pa združil z nekdanjim prvakom kraljevega razreda Špancem Joanom Mirom. Pri Hondi se je prosto mesto odprlo po tem, ko pogodbe niso podaljšali z Marcom Marquezom, slednji dirka za Gresini Ducati. "Bil sem presrečen po tem, ko smo se s Hondo uspeli dogovoriti. Verjel sem, da je to zame najboljša poteza v dosedanjem delu kariere," je ob podpisu pogodbe pred meseci dejal Luca Marini, ki pa začetka v Hondini garaži ne bo pomnil po dobrem.

Po prvem delu sezone ostaja pri zgolj eni osvojeni točki, Honda je v tem času skupaj osvojila le 19 točk. Veliko premalo, milo rečeno. "Težave so. Nihče ne beži od njih. Nismo pričakovali tako zahtevnega starta v sezono, toda nič še ni izgubljeno," je za Gazetto Dello Sport razpredal Marini, ki je sicer pričakoval "porodne" težave na začetku nove zgodbe, a tako hudih ...

"Mislil sem, da sem pripravljen na vse. Bil sem pripravljen na zahteven oziroma težak start v sezono, a tako slabega uvoda v prvenstvo nisem pričakoval niti v najhujši nočni mori. Ničla na kontu pove vse, ni nam treba iti v drobovje," je bil za rožnati športni časnik slikovit Luca Marini in priznal, da njegov značajski opis ni takšen, da bi se boril zgolj za preživetje in na dirkah taval nekje v ozadju.

"Resda nisem pričakoval, da bom kar čez noč konkurenčen najboljšim, toda mislil sem, da bom bližje tistim, ki krojijo vrh. Brez lažne skromnosti lahko rečem, da sem sposoben na vsaki dirki napadati zmagovalni oder. Vem, da imam to v sebi. Sem že dokazal," je pogovor za Gazzetto nadaljeval 26-letni Italijan in ob koncu odprl še eno temo. "Rožnati" novinar je ponujeno zagrabil z obema rokama.

"Vale? Najboljši dirkač v zgodovini in najboljši brat," je sprva izstrelil Marini, nato pa priznal, "odnosi so se po moji selitvi k Hondi ohladili. Nekaj časa sva potrebovala, da sva se vrnila v preteklost. Valentino je izjemen fant, težko je bilo, saj je prvi mož ekipe in tudi lastnik. Čudno mu je bilo, ko sem zapustil moštvo, a je razumel mojo odločitev," je še dejal Marini in nato pomiril navijače.