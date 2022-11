Marini pred vsemi na testiranjih, novopečeni prvak Bagnaia pa je zgolj užival

Čeprav se sezona 2022 še ni povsem "ohladila", pa ekipe v motociklistični karavani že pospešeno razmišljajo o naslednji. Ne samo to, večina moštev je na testiranjih že preizkusila prototipe, dirkalnike za naslednjo sezono. Na dirkališču Ricardo Tormo je najboljši čas postavil Italijan Luca Marini, novopečeni prvak razreda motoGP Francesco Pecco Bagnaia pa svojega "jeklenega konjička" ni privijal do limita in je skušal zgolj uživati v vožnji. To potrjuje tudi dvanajsti čas testiranj.

Italijan Luca Marini je malce presenetljivo postal dirkač, ki so mu na prvih testiranjih v Valencii kolegi iz karavane gledali v hrbet. Član ekipe VR46 je postavil čas 1:30.032, ki se je pokazal za najboljšega med vsemi. Še najbližje mu je bil Španec Maverick Vinales, tretji čas testiranj v Valencii pa je postavil še en Italijan Marco Bezzecchi. "Nisem imel prevelikih pričakovanj pred testiranji, toda če potegnem črto je za našo ekipo dan več kot uspešen. Nekaj novih fantov je v paddocku, tako da smo se še spoznavali, toda ocena narejenega je več kot pozitivna. Težko je reči, kako konkurenčen bo dirkalnik za sezono 2023, a občutki so dobri. Veliko bo treba narediti, toda smo na pravi poti," je sprva dejal najhitrejši na testiranjih Luca Marini. "Pričakoval sem sicer, da bodo časi še boljši, ko smo nataknili mehko gumo, toda glede na prejšnje dni razlika med srednjo in mehko ni bila več očitna. To je nekaj, na kar bomo pozorni v prihodnje. Hvala fantom za odlično podporo v garaži," je testiranja v Valencii "prekrižal" Marini.

"Peljal sem se bolj za zabavo in manj razmišljal o dobrih časih. Spoznal sem nekatere novosti, ki jih prinaša nov dirkalnik za prihodnjo sezono. Za razliko od prejšnjih spremembe niso revolucionarne, pač pa bolj "evolucijske". Nisem bil obremenjenen s hitrostjo in zaostankom za tekmeci, lahko pa rečem, da sem se dobro počutil na dirkalniku. Za nami so uspešna testiranja," je za Corriere Dello Spoprt dejal novopečeni prvak Francesco Pecco Bagnaia, ki je na testiranjih postavil dvanajsti čas. Zelo solidno sta se peljala dirkača Aprilie Miguel Oliveira in Aleix Espargaro s četrtim in petim časom.

icon-expand Luca Marini FOTO: motogp.com

"Vozil sem bolj za dušo, nisem veliko preizkušal nove stvari. Testiranja sem izkoristil, da se dodatno prilagodim značilnostim dirkalnika, da se še dodatno ujameva in mislim, da nam je to uspelo. Težko je karkoli pametnega povedati, a če se po jutru dan pozna, se nam obetajo lepe stvari v novem koledarskem letu," je prepričan Espargaro. Malce manj zadovoljen je bil devetouvrščeni, sedaj že bivši prvak, Fabio Quartataro.

"Nisem povsem zadovoljen, toda to so le testiranja, ki ne razkrivajo veliko. Pomembno je, da smo nizali kroge in se dodatno spoznavali. Prihajajoče obdobje bo ključno v pripravi na sezono 2023. Verjamem, da bomo spet konkurenčni za najvišja mesta." Francoz je sicer takoj po izgubljenem naslovu v pogovoru za pariški L'Equipe napovedal, da se bo prihodnje leto vrnil še močnejši, predvsem pa bo pazil, da v drugem delu sezone ne bo "padal".

icon-expand Marc Marquez FOTO: motogp.com