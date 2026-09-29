Grozljiv trenutek v motoGP: kos motocikla zadel Marinija v prsi

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Luca Marini je po dirki v Spielbergu razkril podrobnosti neprijetnega in potencialno zelo nevarnega dogodka, ki se je zgodil med veliko nagrado Avstrije.

V skupnem seštevku je Jorge Martin pri 306 točkah, Marc Marquez jih ima 294, na tretjem mestu pa je Marco Bezzecchi, ki je zbral 264 točk.

Italijan je bil med dirkanjem zadet z delom motocikla, ki je po njegovem mnenju najverjetneje odpadel z Yamahe Fabia Quartararoja. "Mislim, da je šlo za Quartararovo krilce. Videl sem modri kos, ki me je zadel med zaviranjem v četrti ovinek," je Gazzetti Dello Sport pojasnil Marini.

Luca Marini FOTO: Profimedia

Dirkač Honde je nevarnost sicer opazil, a se ji pri hitrosti okoli 350 kilometrov na uro ni mogel povsem izogniti.

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"Videl sem, kako krilce leti proti meni. Poskušal sem se mu umakniti, vendar me je zadelo naravnost v prsi," je miolanskemu rožnatemu časniku še povedal Italijan. Grozna bolečina v naslednjih ovinkih



Udarec je bil dovolj močan, da je Marini v naslednjih trenutkih občutil precejšnje bolečine. "V naslednjih dveh ovinkih me je zelo bolelo. Nato sem skušal na to pozabiti in se osredotočiti na vožnjo," je dejal.

Kljub neljubemu incidentu je dirko nadaljeval in jo končal na 14. mestu, po prihodu v cilj pa priznal, da ga je dogodek močno prestrašil. "Počutim se dobro, vendar sem bil sprva nekoliko zaskrbljen. Še vedno čutim nekaj bolečin v prsih, a na srečo se je vse dobro končalo," je dodal.

Olajšanje po zelo nevarnem trenutku

Marini je po dirki predvsem oddahnjeno ugotavljal, da ni utrpel resnejših posledic. Pri hitrostih, kakršne dosegajo motocikli razreda motoGP, lahko že manjši odpadli del povzroči hude poškodbe. "Lahko bi se končalo precej huje. Tudi tragično," je priznanemu špoortnemu časniku iskreno priznal 29-letni Italijan, ki je tako VN Avstrije zapustil predvsem z občutkom olajšanja po enem najbolj neprijetnih trenutkov sezone.

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