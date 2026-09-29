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MotoGP

Grozljiv trenutek v motoGP: kos motocikla zadel Marinija v prsi

Modena, 29. 09. 2026 12.34 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Luca Marini

Luca Marini je na zadnji motociklistični preizkušnji, v Spielbergu je šlo za VN Avstrije, zmogel 13. in 14. mesto na sprint dirki in osrednji tekmi podaljšanega dirkaškega vikenda, kar sta pomenili dve osvojeni točki. A precej več kot o točkovnem izkupičku v Spielbergu je Italijan govoril o pripetljaju, ki se mu je zgodil pri hitrosti 350 km/h na uro ... In bi se lahko končal tudi tragično. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo ta konec tedna VN Japonske v Motegiju. S prenosi na VOYO začenjamo v petek zjutraj.

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Luca Marini je po dirki v Spielbergu razkril podrobnosti neprijetnega in potencialno zelo nevarnega dogodka, ki se je zgodil med veliko nagrado Avstrije. 

V skupnem seštevku je Jorge Martin pri 306 točkah, Marc Marquez jih ima 294, na tretjem mestu pa je Marco Bezzecchi, ki je zbral 264 točk.

Italijan je bil med dirkanjem zadet z delom motocikla, ki je po njegovem mnenju najverjetneje odpadel z Yamahe Fabia Quartararoja. "Mislim, da je šlo za Quartararovo krilce. Videl sem modri kos, ki me je zadel med zaviranjem v četrti ovinek," je Gazzetti Dello Sport pojasnil Marini.

Luca Marini
Luca Marini
FOTO: Profimedia

Dirkač Honde je nevarnost sicer opazil, a se ji pri hitrosti okoli 350 kilometrov na uro ni mogel povsem izogniti. 

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"Videl sem, kako krilce leti proti meni. Poskušal sem se mu umakniti, vendar me je zadelo naravnost v prsi," je miolanskemu rožnatemu časniku še povedal Italijan.

Grozna bolečina v naslednjih ovinkih

Udarec je bil dovolj močan, da je Marini v naslednjih trenutkih občutil precejšnje bolečine. "V naslednjih dveh ovinkih me je zelo bolelo. Nato sem skušal na to pozabiti in se osredotočiti na vožnjo," je dejal.

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Kljub neljubemu incidentu je dirko nadaljeval in jo končal na 14. mestu, po prihodu v cilj pa priznal, da ga je dogodek močno prestrašil. "Počutim se dobro, vendar sem bil sprva nekoliko zaskrbljen. Še vedno čutim nekaj bolečin v prsih, a na srečo se je vse dobro končalo," je dodal.

Olajšanje po zelo nevarnem trenutku

Marini je po dirki predvsem oddahnjeno ugotavljal, da ni utrpel resnejših posledic. Pri hitrostih, kakršne dosegajo motocikli razreda motoGP, lahko že manjši odpadli del povzroči hude poškodbe. "Lahko bi se končalo precej huje. Tudi tragično," je priznanemu špoortnemu časniku iskreno priznal 29-letni Italijan, ki je tako VN Avstrije zapustil predvsem z občutkom olajšanja po enem najbolj neprijetnih trenutkov sezone.

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Razlagalnik

Aerodinamična krilca, pogosto imenovana tudi 'winglets', so dodatki na oklepu dirkalnih motociklov, ki so postali standard v razredu MotoGP. Njihova primarna naloga je ustvarjanje potisne sile navzdol (downforce), kar izboljša oprijem motocikla s podlago, zlasti pri pospeševanju in v ovinkih. S tem se zmanjša nevarnost dvigovanja prednjega kolesa (wheelie) in poveča stabilnost pri visokih hitrostih, kar dirkačem omogoča hitrejše in bolj natančno upravljanje stroja.

Red Bull Ring je znano dirkališče v avstrijskem Spielbergu, ki leži v osrčju Štajerske. Zgodovina lokacije sega v leto 1969, ko je bilo zgrajeno dirkališče Österreichring, ki je bilo znano po svoji hitrosti in nevarnosti. Po več prenovah in dolgem obdobju neaktivnosti je bilo dirkališče leta 2011 ponovno odprto pod imenom Red Bull Ring. Danes velja za eno najhitrejših in najbolj slikovitih prizorišč v koledarju MotoGP, značilno pa je po svojih dolgih ravninah, ki zahtevajo izjemno močne motorje in učinkovito zaviranje.

Sprint dirka je format tekmovanja, ki je bil v svetovno prvenstvo MotoGP uveden leta 2023. Poteka vsako soboto pred glavno nedeljsko dirko. Sprint dirka je krajša, saj obsega približno polovico razdalje glavne dirke, in ne vključuje obveznih postankov v boksih. Za dirkače je izjemno intenzivna, saj se v njej delijo točke za svetovno prvenstvo (prvih devet uvrščenih), kar povečuje tekmovalnost in agresivnost dirkačev že v zgodnji fazi dirkaškega vikenda.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp luca marini

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