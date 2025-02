Marquezov svarilni SMS Martinu: Spoštuj svoje telo, jaz ga nisem

Tudi Marquezov moštveni kolega Francesco Bagnaia pritrjuje temu in dodaja: "Tudi sam sem mu dejal, da je škoda, nesrečen trenutek zanj, poslal sem mu močan objem, ker je v takšni situacijo težko povedati kaj več. Edina stvar, ki mu jo želim, je, naj ostane miren, naj ne hiti, okrevanje je dolgo in kot je že rekel Marc, če bo imel še en incident, preden bo popolnoma pripravljen, bo lahko s tem ogrozil svojo kariero. Včasih je zagotovo bolje počakati in ne hiteti," še zaključi Bagnaia.

"Včasih ne vidiš meje, zato sem mu želel sporočiti, če gledam na lastne občutke in izkušnje, naj spoštuje svoje telo. V preteklosti sam tega nisem upošteval in zaradi tega sem plačal visoko ceno. Če zamudiš tri, štiri, pet, šest dirk, ni nič narobe," nadaljuje osemkratni svetovni prvak. "On je še mlad, ima velik talent, celotna kariera je še pred njim. Zato mu želim čimprejšnje okrevanje in varno vrnitev nazaj. Številka ena mora braniti številko ena," še doda.

Za dirkača Ducatija bo sicer zagotovo precej zanimiv začetek sezone, dirkaški navdušenci pa nestrpno pričakujejo, kdo bo prevzel primat v njuni garaži. Rdeči so za novo sezono sestavili eno najmočnejših zasedb v njihovi zgodovini in eno najboljših v tem športu nasploh. "Upam, da si bova s Peccom delila veliko stopničk v novi sezoni, saj moramo na koncu svetovno prvenstvo obarvati rdeče," je napovedal Španec. "Seveda se bova zavzemala vsak za svojo številko. Poleg tega smo v elitnem razredu, vsi so zelo hitri in če so pričakovanja takšna, da bova [Bagnaia in jaz] prvi in drugi na vsakem dirkaškem koncu tedna, potem ne razumete, kaj je to motoGP," še posvari dirkač. "Pomembna bo doslednost." Ne glede na vse besede, je Španec priznal, da se počuti pripravljenega na vnovični boj za naslov prvaka. "Mislim, da sva s Peccom opravila dobro delo. Imamo dobro podlago, ravnotežje in zame najboljši motor," še zaključi.