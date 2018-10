Marquez razočaranje spremenil v svoj že 50. najboljši startni položaj

"Zadovoljen sem, kako sem končal dan, vendar iskreno povedano, zjutraj nismo imeli sreče, Ko sem dal gor nove gume, sem imel majhne težave na motociklu in potem nismo imeli več časa, da bi zamenjali sprednjo gumo, zato sem šel z rezervnim motociklom. Padel sem in bilo je veliko tveganja, vendar nam je uspelo," je bil vseeno na koncu kvalifikacij zadovoljen Marc Marquez .

Marquez je postal prvi dirkač, ki je osvojil "pole position", potem ko je moral napredovati in kvalifikacije začeti v počasnejši skupini (Q1). A mu vse skupaj ni povzročalo težav, bil je najhitrejši v prvi in nato še v drugi skupini (Q2). "V prvem delu sem res vozil dobro, v drugem delu pa sem sem celo malce pretiraval in sem naredil nekaj napak. Sem zadovoljen, saj je bila prva vrsta moj glavni cilj," je še dejal Španec, ki bo imel zanimivo družbo.V prvi vrsti bosta startala še Valentino Rossi in Andrea Dovizioso.

Po sobotnih kvalifikacijah je videti, da se obeta sila zanimivo nedeljsko dogajanje. Je pa Marquez priznal, da ni pričakoval, da bo moral nastopiti že v počasnejši kvalifikacijski skupini, v nedeljo pa pričakuje zahteven boj za zmago: "Ni bil moj namen tekmovati v Q1 in bil sem zelo razočaran, ker sem se prej zelo dobro počutil in vse je bilo pripravljeno, da začnem v Q2. Ampak resnici na ljubo, veliko bolje sem dirkal v Q1, kot pa potem v Q2. Na papirju Dovizioso izgleda zelo močan, videti je, kot da je najhitrejši. Tudi obe Yamahi sta zelo hitri in težko bo. Zadnjih deset krogov bo odločilnih zaradi gum in takrat bo jasno, kakšne možnosti so."