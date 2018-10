Marquez in prekletstvo startnega mesta številka 6: S tega mesta Španec letos še brez točk

"Imamo prvo žogico za zmago na Hondini domači dirki, to pa je zelo pomembno za našo znamko. Seveda bomo poskusili priti do čim boljšega rezultata pred njenimi ljudmi in domačimi navijači," je posebno motivacijo za uspehe na zadnjih preizkušnjah pred začetkom dogajanja na stezi v Motegiju razkril Marc Marquez. Katalonec mora dirko končati pred Doviziosom, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) pa ne sme zmagati, na kar velika Hondina nasprotnica sicer čaka že rekordnih 24 dirk in postal bo najmlajši sedemkratni svetovni prvak v zgodovini motociklističnega svetovnega prvenstva. "Kar zadeva preostalo pa ... Poskusili bomo ohraniti zbranost in umirjenost, kar najbolje bomo nadzirali okoliščine. Pomembno je, da izpolnimo naš cilj, kjerkoli že," je še na četrtkovi novinarski konferenci dodal 25-letni dirkač iz katalonske Cervere.

Katalonec ima sicer na dirkališče Twin Ring Motegi izjemno lepe spomine. V deželi vzhajajočega sonca je namreč že dvakrat osvojil naslov prvaka v razredu motoGP. Prvič leta 2014, drugič pa leta 2016. Jutri pa bo imel priložnost, da na hondinem domačem dirkališču doseže 'hat-trick' naslovov, kar bi zagotovo zadovoljilo vodstvo tovarniškega moštva, ki si bo seveda dirko ogledalo v živo. Marquez si je sicer pot do naslova nekoliko otežil na današnjih kvalifikacijah, potem ko je osvojil 'šele' šesti startni položaj. Španec sicer ostaja miren, saj je med četrtim prostim treningom potrdil, da ima najboljši ritem za dirko, a ob enem poudarja, da bo Dovizioso izjemno nevaren in da se že veseli nove bitke za zmago z italijanskim dirkačem. Spomnimo se, da sta prav ta dva dirkača na lanski VN Japonske vse do zadnjega zavoja borila za zmago v težkih, deževnih razmerah, zmage pa se je na koncu razveselil ducatijev dirkač.