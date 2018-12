Marquez: Ne bom se ustavil. Še naprej bom iskal načine, da bi bil še boljši

Marc Marquez ima pri 25-letih letih v rokah že sedem lovorik, zato je verjetno le vprašanje časa, kdaj bo dosegel devet naslovov velikega tekmeca Valentina Rossija. Španec je v šesti sezoni med elito osvojil peti naslov svetovnega prvaka motoGP in že sedmega skupno. In to star komaj 25 let in 246 dni s čimer je rekorder v obeh kategorijah. Naziv najmlajšega petkratnega svetovnega prvaka med elito je speljal prav Rossiju, ki je bil leta 2005, ko je osvojil peto lovoriko v kraljevskem razredu, slabo leto starejši. Poleg njiju se lahko le še dva dirkača pohvalita, da sta osvojila vsaj pet naslovov med elito: Mick Doohan in Giacomo Agostini, ki je z osmimi tudi absolutni rekorder. In prepričani smo lahko, da bo neustrašni Marquez storil vse, da bo tudi v prihodnjih sezonah nizal takšne uspehe, kot smo jih gledali letos.