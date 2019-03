Marquez se ne ozira na pritožbe: En dirkač je bil hitrejši od mene in to je bil Dovi

Dirkač Ducatija Andrea Dovizioso je v dramatičnem zaključki uvodne dirke razreda motoGP v sezoni v Losailu ubranil nalete Hondinega Marca Marqueza in ponovil lanski uspeh na VN Katarja. A zmaga italijanskega dirkača je bila nekaj časa pod vprašajem, saj so tovarniška moštva, z izjemo Yamahe, pritožila, ker naj bi do prvega mesta pripeljal s pomočjo nedovoljenih krilc nameščenih na spodnjem delu motocikla.

Pri Ducatiju so razložili, da krilca hladijo gume, medtem ko je večina ostalih menila, da krilca pomagajo pri oprijemu in aerodinamiki motocikla. Zadeva še ni zaključena, čeprav so po dirki tehnični komisarji mednarodne motociklistične zveze preverili, ali je vse v skladu s pravili in odločili, da da je (zaenkrat) vse po pravilih in so protest zavrnili. Vse skupaj bodo sicer še dodatno preučili, s preiskavo pa so lahko začeli šele, ko so prejeli pritožbo na pritožbeno sodišče motoGP.

Najmanj se je z razpletom pritožbe ukvarjal aktualni prvak Marquez. Po dirki je enostavno dejal:"Na stezi sem dal vse od sebe. En dirkač je bil hitrejši od mene in to je bil Dovi, premagal me je. To je bila ponovitev lanske dirke, a lani sem čutil, da imam več možnosti. Letos sem se trudil, ker sem se moral, a sem vedel, kako se bo razpletlo. Ni uspelo, poizkušal sem in zadovoljen sem."