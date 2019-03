Marquez: V Argentini bo krog favoritov za zmago širši

Nova sezona z nekoliko pomešanimi kartami v najboljših ekipah se je začela v Katarju. Smetano pa so na prvi preizkušnji, tako kot lani, pobrali pri Ducatiju. Andrea Dovizioso je ponovil uspeh iz lanskega Losaila, tudi tekmec na drugem mestu je bil isti in celo razlika je bila skorajda povsem enaka.

"V Katarju smo sezono dobro začeli, do zadnjega metra dirke smo bili v igri za zmago, a na koncu nam je nekaj malega zmanjkalo," piše Corriere Dello Sport, ki povzema besede Marca Marqueza. "Cilj za VN Argentine je podoben. Osvojiti čimveč točk," pred drugo dirko nove sezone pravi aktualni prvak razreda motoGP. "Tekmovalni premor med dirkama smo odlično izkoristili. Prepričan sem v to. Tudi časi na testiranjih to potrjujejo." Marquez se je med tritedenskim premorom večkrat usedel na motocikel za motokros. "Odlična informacije je, da me rama ni prav nič bolela. Navkljub večji obremenitvi, nisem imel nikakršnih težav. Če sem v Losailu še (za)čutil bolečino, pa na motokrosu nisem imel nikakršnih težav," je bil vesel 25-letni Španec, ki pričakuje, da bodo v Argentini v ospredju podobni akterji kot v Katarju.



"Ducati je in bo hiter. Pričakujem, da bo tudi Yamaha bolj konkurenčna, kot je bila v Dohi. Prepričan pa sem, da bomo tudi mi krojili sam vrh. Obeta se verjetno celo bolj nepredvidljiva dirka, kot je bila tista v uvodu v sezono. Favoritov za zmago je še več."