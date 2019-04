Marquez: Zakaj je prišlo do padca v Austinu? Še zdaj ne vem

"Incident, ki se je zgodil dvanajst krogov pred ciljem je težko razumljiv. Sploh, ker Španec svoje Honde ni privijal do limita," piše italijanski športni časnik Corierre Dello Sport, ki dodaja, da tudi Marquez po vsem tem času ni našel pravega odgovora, zakaj je zletel s steze in končal v pesku."Vem le to, da sem imel odličen ritem. Na začetku sem močno privijal motocikel, potem pa, ko sem prišel do večje prednosti, stopil s plina. Počutil sem se odlično, tudi motocikel se je dobro držal, nisem zaznal nobenih težav. Potem pa se je zgodilo ...,"se nesrečnega padca spominja 26-letni Marquez, ki se je takoj uzrl v prihodnost in že po nesrečni dirki v Austinu koval taktiko za VN Španije v Jerezu. "Pravega odgovora za tisti padec nimam. Zgodi se pač tudi to. Ni nujno, da vedno najdeš odgovor. Gojimo takšen šport, da se veliko stvari zgodi nepredvidljivo," je še dejal Španec, ki je razumel veliko razočaranje v ekipi po klavrnem podaljšanem vikendu v Austinu.