Marquez po prepričljivi zmagi v Jerezu: Po Austinu sem bil jezen, zdaj sem presrečen

Dirka v Jerezu je bila znova v znamenju aktualnega svetovnega prvaka v kraljevem motociklističnem razredu MotoGP Marca Marqueza , ki si je podredil konkurenco od prvega do zadnjega zavoja. Bila je to nova simultanka v režiji izjemnega Katalonca, ki se je kljub nesrečnemu padcu pred tedni v Austinu in jezi, ki jo je čutil pred dirko za VN Španije, uspel zbrati in deklasirati Alexa Rinsa , Mavericka Vinalesa in druščino v slogu, ki je značilen le za šampiona najvišjega formata. Mnogi so se pred dirko v Jerezu spraševali, ali je morda Marquez prvič po daljšem obdobju prevlade začutil nekaj več nervoze kot običajno. Toda na odgovor ni bilo potrebno čakati dolgo, saj je dogajanje na stezi povedalo več kot 1000 besed. Suverena vožnja brez napak, neverjetna osredotočenost od prvega do zadnjega ovinka in vera v lastne zmožnosti so 26-letnemu španskemu dirkaču prinesle novih 25 točk ter vnovičen skok na vrh razpredelnice svetovnega prvenstva. Čeprav je vodstvo v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem Alexom Rinsom minimalno (v točkah: 70 proti 69 v korist Marqueza), je povsem jasno, da ga bo Marquez skušal že čez 14 dni na dirki v francoskem Le Mansu, kjer je lani brez večjih težav zmagal, povečati na nekoliko varnejšo razliko.

Ni želel ponoviti napake iz Austina

"Že pred začetkom dirke sem začutil pozitivne vibracije. Odlično pripravljen motocikel in prekrasni vremenski pogoji so me navdajali z optimizmom. Edina želja je bila ponoviti dobri vožnji iz Argentine in Austina; da nadaljujem od tam, kjer mi je pravzaprav spodletelo na dirki za VN Amerik. Nisem želel ponoviti iste napake, zato sem skušal ohraniti osredotočenost od prve do zadnje tisočinke sekunde. Vsekakor sem vesel novih 25 točk in dejstva, da sem znova na vrhu prvenstvene razpredelnice,"je bil zmage pred domačimi navijači vesel Marquez, ki je strategijo za napad na drugo zmago v sezoni do podrobnosti razdelal po tretjem mestu v sobotnih kvalifikacijah.



"Videli smo, kje se skrivajo dodatne rezerve in jih pametno unovčili na sami dirki. Za uvodnih nekaj krogov smo vedeli, da bomo dokaj izenačeni, nato pa je bilo potrebno stopiti na plin in zavzeti vodilni položaj. To je bil prvotni načrt, ki se nam je izšel do popolnosti. Še ena stvar je, na katero morda ljudje niti niso toliko pozorni, a pogostokrat zna odigrati pomembno vlogo pri končni razvrstitvi: dokler so gume še neobrabljene, ima večina moštev enake možnosti za zmago kot Honda ... Ko pa pride do večje obrabe, na površje izplava kakovost dirkača. Takrat se počutim močnega, superiornega. Čestitam tudi Alexu (Rinsu, op. p.) in Mavericku (Vinalesu, op. p.) za odlično vožnjo," ni skrival zadovoljstva vladar kraljevega motociklističnega razreda, ki bo v Le Mansu tako lovil že tretjo zmago v sezoni, s katero bi se lahko točkovno malce bolj oddaljil od konkurentov.