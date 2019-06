Marquez pred domačo dirko: Pritiska ne bo, pač pa povečani adrenalin

V edinstveni leteči izkušnji je spoznal nove, divje občutke. A drvenje s 400 kilometri na uro po zraku in vrtoglave akrobacije ga niso navdušile do te mere, da bi opustil dirkanje z motocikli. "Bilo je zabavno, a raje sem trdno na tleh. Uživam v oprijemu mojih pnevmatik," je bil za Marco dobro razpoložen vodilni v svetovnem prvenstvu, ki se je povsem koncentriral na prihajajoči podaljšani vikend v Barceloni. VN Katalonije bo zanj bolj ali manj domača dirka.

"V Barcelono prihajamo v dobri formi. Z motociklom sva na "ti", nikakršnih težav nimam in komaj čakam da se vse skupaj začne," gleda proti VN Katalonije Marquez. "Uspel sem si odpočiti, napolniti baterije, glavo sem za nekaj časa dal stran od motociklov. Vem, da me čaka domača dirka. V Barceloni bo nekaj posebnega." Španec ne beži od odgovornosti in tudi pritiska rezultata, ki mu ga bo ponujala armada domačih navijačev. "Dirka pred domačimi navijači je vedno nekaj posebnega. Bolj kot dodaten pritisk, zame predstavlja dodaten motiv. Nikoli se ne strem pred domačimi navijači, trema ni tista, ki me vodi na takih tekmah, pač pa velika želja, da se pred njimi izkažem."