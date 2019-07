Marquez: Quartararo je fantastična osvežitev v karavani

Fabio Quartararo je v tej sezoni že trikrat prišel do najboljšega startnega položaja na dirki, dvakrat je dirko končal na zmagovalnem odru. To ni ušlo vodilnemu in skorajda nepremagljivemu v elitni motociklistični karavani Marcu Marquezu .

"Preboj med najboljše se je zgodil naenkrat, nihče ni pričakoval, da bo tako hitro napredoval v svoji premierni sezoni v razredu motoGP," je madridskemuAS-u priznal Marquez, ki premočno vodi v skupnem seštevku in bo že na naslednjih dirkah bržkone "zapakiral" osmi naslov v karieri. "Situacija se je za Fabia malce spremenila v trenutku, ko je dokazal, da zmore peljati se z najboljšimi. Sedaj večina od njega pričakuje, da bo ves čas ponavljal vrhunske rezultate. Tu nastopi breme, ko ga enkrat začutiš vse skupaj postane precej težje. A Fabio je dokazal, da navkljub mladosti kar dobro nosi breme in pritisk rezultata."

Marquez pričakuje, da bo 20-letni Francoz v kratkem splezal celo na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. "Je pa res, da je dirkati v debitantski sezoni povsem nekaj drugega kot imeti vlogo veterana, ki na vsaki tekmi mora upravičiti visoka pričakovanja in priti do vrhunskega rezultata. To ni isto. Videli bomo, kako se bo obnašal, ko bo ves čas v krogu potencialnih favoritov za zmago in se bo od njega pričakovalo, morda celo zahtevalo, da napovedi uresniči. Kljub temu sem prepričan, da ni daleč dan, ko bo Fabio zmagal dirko. Napovedujem mu svetlo prihodnost," je AS-u še dejal Marquezu.