Marquez: Če zmoreta Messi in Nadal, lahko tudi jaz

Marc Marquez ob vrnitvi v Madrid priznal, da so mu v moštvu pripravili dobro zabavo, posledica pa, da je ostal brez glasu. Na novinarski konferenci je strnil vtise po osvojenem naslovu svetovnega prvaka v razredu motoGP. In ob tem dejal, da je bila to skoraj sanjska sezona, v lovu za dosežkom Giacoma Agostinija pa meni, da bo to težko ulovljiv dosežek.

Marc Marquez se je danes iz Tajske vrnil v domovino in že na letališču v Madridu so ga ujeli navijači z željami po podpisih in "selfijih". Sezone še ni konec, na sporedu so še štiri dirke, a svetovni prvak zanesljivo ne bo imel miru pred sedmo silo in navijači. Do naslednje dirke na Japonskem sta slaba dva tedna, motivov pa mu, ne glede na to, da je zelo zanesljivo ubranil naslov prvaka v razredu motoGP, vseeno ne bo zmanjkalo.

Ob slavju na Tajskem je sledila tudi zabava: "Praznovanje je bilo dobro, še vedno sem brez glasu. Nikoli ne veš, kdaj se lahko sanje končajo in zato moraš uživati, zato smo slavili, kot se spodobi. Noč smo preživeli v Bangkoku, bila je dobra zabava in vzdušje, bilo je plesanja, vpitja, vsakega po malo, le karaok tokrat ni bilo." Na novinarski konferenci v Madridu je šampion tudi na kratko ocenil sezono: "Bila je skoraj perfektna, saj se spomnim, na primer, na padec v Austinu. Leta minevajo in tudi sam postajam bolj zrel. Seveda so napake, ki se ponavljajo, vendar se trudim iz tega kaj naučiti. To je bilo mojo najbolj solidno leto v moji karieri. Med letom se vedno trudiš napredovati. Sprašujete, če lahko? Poglejte, eden od mojih idolov, Rafa Nadal, na vsakem dvoboju pokaže nekaj novega, ali Messi doseže izjemen gol, potem pa naslednjič še boljšega. Se pravi, če lahko drugi, lahko tudi sam, to je moje "ogledalo". Na primer, vsako leto padem na dirki po tistem, ko osvojim naslov. Torej, to je zame prvi izziv."

Slavje Marca Marqueza ob naslovu svetovnega prvaka. FOTO: AP

Marquez ima šele 26 let, kar pomeni, da ima v "rezervi" še kar nekaj dirkaških sezon. In priložnost, da osvoji še kakšen naslov. Trenutno je pri skupno osmih (šest v motoGP), pred njim je od aktivnih še Valentino Rossiz devetimi (sedem motoGP), na vrhu pa težko ulovljivi Giacomo Agostini s kar 15 naslovi (8 v motoGP oz. 500cc). Španec je dejal, da je slišal Agostiniji na radiu govoriti, da bi lahko ulovl njegov dosežek:"To pomeni, da bi moral osvojiti skoraj še enkrat toliko naslovov, kot jih imam, kar se mi zdi skoraj nemogoče. Trudim se ne obremenjevati s tem in grem po svoji poti. Berem tudi kaj pišete in že to, da je moje ime v povezavi z legendami, je nekaj, kar ti povzroči kurjo pot, vendar se nočem obremenjevati. Ko se upokojim, pa bom zelo ponosen na vse, kar je bilo."