Mlajši od bratov Marquez komaj čaka, da se vse skupaj začne zares: To je uresničitev sanj

Malce presenetljiva prekinitev pogodbe med Hondo in Jorgejem Lorenzom, ki se je odločil za dirkaški pokoj, je odprla vrata med elito mlajšemu od uspešnih bratov iz katalonske Cervere. "V teh barvah sem vajen svojega brata, ne pa sebe. To je uresničitev sanj. Biti član Repsol Honde, moštva z bogato zgodovino v razredu motoGP, me navdaja s ponosom. Hkrati je to izziv, a zelo prijeten izziv,"pravi Alex Marquez



Po petih sezonah v srednjem razredu je lani Alex Marquez končno uresničil pričakovanja in osvojil naslov prvaka. Ker si je nabral veliko izkušenj, ve, da ne sme pričakovati preveč v svoji krstni sezoni med najmočnejšo konkurenco. "Želim postati najboljši novinec," je kot prvi cilj izpostavil 23-letni Španec.