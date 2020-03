Brata Marquez: Bodite odgovorni in ostanite doma!

Serijski motociklistični prvak Marc Marquez, ki je tudi v minuli sezoni v razredu motoGP pometal s tekmeci in zanesljivo osvojil nov naslov svetovnega šampiona, je na socialnih omrežjih delil fotografijo z domače dnevne sobe, kjer z bratom Alexom, prav tako aktualnim svetovnim prvakom v razredu moto2, v družbi hišnih prijateljev poziva motociklistične navdušence in vse druge, da so v teh težkih časih še posebej pazljivi in previdni ter potrpežljivo čakajo, da grožnja koronavirusa mine. "Bodite predvsem odgovorni in pazite nase ter na vse okoli. Sedaj ni pravi čas za junaštvo. Moramo biti predvsem potrpežljivi in počakati, da vse skupaj mine. Vsem vse dobro v teh težkih časih," je med drugim zapisal Marquez, ki tako kot vsi njegovi tekmeci v kraljevem razredu, na premiero v sezoni še čaka. Uvodna dirka sezone v Katarju se je namreč "zgodila" le za dirkače razredov moto2 in moto3.



"Če bomo dovolj odgovorni in se obnašali kot da se tudi nam lahko zgodi okužba, potem bomo vsi skupaj hitreje preživeli to neprijetno obdobje. Glavo gor, za dežjem vedno posije sonce," je še dodal 27-letni serijski šampion, ki bo v tej sezoni užival družbo mlajšega brata Alexa, ki se je pred sezono pridružil Hondini garaži. "Komaj čakava, da bo vse skupaj šlo zares. A do takrat moramo biti zelo previdni," pa je zapisal Alex.